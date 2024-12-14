Bitsin artık bu hasret! 2026 Dünya Kupası Elemelerinde rakiplerimiz belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa Elemeleri grup kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda-İspanya maçının kazananıyla, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda yer alacak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 4 takımlı gruplarda Eylül 2025'te, 5 takımlı gruplarda ise Mart 2025'te başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak. Son olarak 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılabilen Bizim Çocuklar, yakaladığı iyi jenarasyonla elemeleri geçip 22 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılıp bu hasrete son vermek istiyor.

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