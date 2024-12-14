PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bitsin artık bu hasret! 2026 Dünya Kupası Elemelerinde rakiplerimiz belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa Elemeleri grup kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda-İspanya maçının kazananıyla, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Bitsin artık bu hasret! 2026 Dünya Kupası Elemelerinde rakiplerimiz belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa Elemeleri grup kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda-İspanya maçının kazananıyla, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda yer alacak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 4 takımlı gruplarda Eylül 2025'te, 5 takımlı gruplarda ise Mart 2025'te başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak. Son olarak 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılabilen Bizim Çocuklar, yakaladığı iyi jenarasyonla elemeleri geçip 22 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılıp bu hasrete son vermek istiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Araç sürücüleri dikkat | Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 2025’te yürürlüğe girecek
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor