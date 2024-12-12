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Kadıköy’de büyük isyan

Athletic Bilbao önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ikinci yarıda “Yönetim istifa” diye bağırırken, tribünlerden “Aziz Yıldırım” ve “Acun kümeye” tezahüratları da yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Kadıköy’de büyük isyan

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen F.Bahçe'de dün alınan Athletic Bilbao yenilgisi bardağı taşırdı. İlk yarının sonlarına boğru başlayan "Yönetim istifa" tezahüratları ikinci yarıda tüm stada yayıldı. Taraftarlar uzun bir süre sonra ilk kez Başkan Ali Koç'a bu kadar büyük bir tepki gösterirken, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu tezahüratın ardından çok yüksek bir sesle, "Aziz Yıldırım" tezahüratı yapıldı. Ali Koç maçın sonlarına doğru protokol tribününden ayrıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlardan nasibini alan isimlerden biri de Asbaşkan Acun Ilıcalı oldu. Tribünler, "Acun kümeye" diye tempo tuttu.

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