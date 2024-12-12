Galibiyet için geldik! Serdar Topraktepe’den Bodo Glimt maçı öncesi açıklama

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe Bodo Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Topraktepe Bodo'nun saygı duyulacak bir ekip olduğunu söyleyerek, "Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Ancak biz de Beşiktaş'ız. Buraya galibiyet için geldik. Eksikliklerimiz çok onlar da aramıza dönmek için istekliler. Oynayan tüm oyuncularıma güveniyorum. Beşiktaş'ın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarına eminim" dedi. Derbiyi kapattıklarını belirten Topraktepe, "Yorgunluk olabilir ama biz burada Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

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