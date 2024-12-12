Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde kritik virajda

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.45'te Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-Lacivertliler ligde oynadığı ilk 4 maçta; 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 2 puanla 33. sırada bulunuyor. Heidenheim; 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, Heidenheim karşısında galip gelerek play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OLACAK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Heidenheim'ı yenerek Avrupa'da yola devam etmek istediklerini söyledi. Atan "Final niteliğinde bir maça çıkacağız. Özellikle Avrupa'da kazanmamız gereken iki tan maçı kazanamadık. Ama bunları telafi etmek için önümüze çok güzel bir şans geldi. Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur" dedi.