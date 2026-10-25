2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün! 3 milyon aday için maraton başlıyor: Sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün (25 Ekim Pazar) 2 milyon 985 bin 438 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınacak.
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu için geri sayım sona erdi. Lise ve dengi okul mezunlarının katılacağı sınav, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol ederek sınav merkezlerinde zamanında bulunmaları gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav, normal süreyi kullanan adaylar için 12.25'te sona erecek.
Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ilgili sınav kuralları uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu açıkladı.
Başvuran adayların 1 milyon 448 bin 945'ini kadınlar, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkekler oluşturdu.
ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte belirtilen saatten önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KPSS ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında 32 bin 601 emniyet ve 3 bin 143 jandarma personeli olmak üzere toplam 35 bin 744 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.
Sınavın 254 merkezde gerçekleştirileceğini belirten Çiftçi, 2 milyon 985 bin 438 adaya başarılar dileyerek alınan tedbirlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak 2 milyon 985 bin 438 adayımıza başarılar diliyorum. Kamu hizmetinde görev almayı, milletimize hizmet etmeyi hedefleyen adaylarımız için meslek hayatlarına uzanan yolda önemli bir adım olan bu sınavın hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum.
Adaylarımızın sınava huzur, güven ve sükûnet içerisinde girebilmeleri için Bakanlığımızın tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık.
Emniyetimizden 32 bin 601, Jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçler titizlikle takip edilecek.
Ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerimiz, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için 25 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Vatandaşlarımızdan sınav saatlerinde korna çalmamalarını, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını ve sessizliğin korunması konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum.
Rabbim tüm adaylarımıza zihin açıklığı versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın ve gönüllerindeki hayırlı hedeflere ulaşmayı nasip eylesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun."
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