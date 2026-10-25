Bakan Çiftçi'den adaylara başarı mesajı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



BAKAN ÇİFTÇİ'DEN KPSS ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında 32 bin 601 emniyet ve 3 bin 143 jandarma personeli olmak üzere toplam 35 bin 744 güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.

Sınavın 254 merkezde gerçekleştirileceğini belirten Çiftçi, 2 milyon 985 bin 438 adaya başarılar dileyerek alınan tedbirlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak 2 milyon 985 bin 438 adayımıza başarılar diliyorum. Kamu hizmetinde görev almayı, milletimize hizmet etmeyi hedefleyen adaylarımız için meslek hayatlarına uzanan yolda önemli bir adım olan bu sınavın hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum.

Adaylarımızın sınava huzur, güven ve sükûnet içerisinde girebilmeleri için Bakanlığımızın tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık.

Emniyetimizden 32 bin 601, Jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçler titizlikle takip edilecek.

Ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerimiz, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için 25 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vatandaşlarımızdan sınav saatlerinde korna çalmamalarını, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını ve sessizliğin korunması konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum.

Rabbim tüm adaylarımıza zihin açıklığı versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın ve gönüllerindeki hayırlı hedeflere ulaşmayı nasip eylesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

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