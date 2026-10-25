Mersin’de 10 yıllık Furkan Coşkun cinayeti çözülüyor: YouTube itirafı dosyayı açtırdı! "Nabzı atıyor muydu muamma"
Mersin’de 10 yıl önce evinin önünden kaçırıldıktan sonra haber alınamayan Furkan Coşkun’un durumuna ilişkin kapatılan dosya, şüpheli Ekrem Kaşıkçı’nın YouTube üzerinden yaptığı kan donduran açıklamalar sonrasında kasten öldürme suçlamasıyla tekrar raftan indirildi. Olayın baş şüphelilerinden Ekrem Kaşıkçı’nın katıldığı sosyal medya yayınında cinayeti ima eden ifadeler kullanması üzerine dosya yeniden açıldı. HTS kayıtlarında sanıklar ve yalancı tanıklar arasındaki irtibatın tespit edilmesiyle düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü kasten öldürme ve suçluyu kayırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de 10 yıl önce gece yarısı evinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırılan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir iz bulunamayan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un dosyası, şüphelilerden birinin Youtube'daki itiraflarıyla yeniden açıldı.
"NABZI ATIYOR MUYDU MUAMMA"
Olayın ardından kasten öldürme suçlamasından takipsizlik kararı alan şüphelilerden Ekrem Kaşıkçı'nın 7 Mayıs 2022'de katıldığı YouTube yayını, soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Canlı yayında cinayet şüphesini somutlaştıran ifadeler kullanan Kaşıkçı, "Gel gelelim, bu çocuğu aldık. Güzel vurduk. Ha biz bıraktığımızda nabzı atıyor muydu? Muamma." dedi.
Kayıp gencin akıbeti hakkında bilgisi olmadığını öne süren Kaşıkçı, "Domuz mu yedi, karga mu yedi, kurt mu yedi bilmiyoruz. En son görüntüsü bizde abi. Ondan sonrasını Allah bilir." ifadelerini kullandı.
Yayında kendisine yöneltilen pişmanlık sorusunu da cevaplayan Kaşıkçı, "Allah pişmanlık vermesin ama hak etti." diye konuştu.
YALANCI TANIK OYUNU HTS KAYITLARINA TAKILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılması talimatı ve Furkan Coşkun'un annesinin başvuruları üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kasten öldürme suçundan tekrar incelemeye aldı.
Yapılan detaylı HTS incelemelerinde, geçmişte genci olay tarihinden sonra canlı gördüklerini iddia ederek soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasına yol açan tanıklar Ahmet Baştagül, Hakan Gündüz, Mustafa Metin Şahin ve Gökhan Çelik ile olayın asıl şüphelileri arasında yoğun iletişim trafiği saptandı.
Ayrıca Coşkun'un sosyal medya hesaplarında 9 Ekim 2016'dan bu yana tek paylaşım dahi yapılmadığı ve hesaplarda hareketlilik görülmediği belirlendi.
4 ZANLI YENİDEN CEZAEVİNE
Ortaya çıkarılan yeni deliller üzerine 11 şüpheli tespit edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Düzenlenen baskınlarda İ.B., S.G., E.K., G.Ç., S.K., H.G., A.B., M.M.Ş. ve E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., S.G. ve E.K. kasten öldürme, G.Ç. ise suçluyu kayırma suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden S.K. adli kontrol şartıyla, H.G. ve A.B. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.M.Ş. ve E.B.'nin işlemlerinin devam ettiği, firari şüpheliler B.Y. ve D.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.