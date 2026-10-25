Mersin'de 10 yıl önce gece yarısı evinin önünden zorla araca bindirilerek kaçırılan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir iz bulunamayan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un dosyası, şüphelilerden birinin Youtube'daki itiraflarıyla yeniden açıldı.

Canlı yayında cinayet şüphesini somutlaştıran ifadeler kullanan Kaşıkçı, " Gel gelelim, bu çocuğu aldık. Güzel vurduk. Ha biz bıraktığımızda nabzı atıyor muydu? Muamma ." dedi.

Kayıp gencin akıbeti hakkında bilgisi olmadığını öne süren Kaşıkçı, "Domuz mu yedi, karga mu yedi, kurt mu yedi bilmiyoruz. En son görüntüsü bizde abi. Ondan sonrasını Allah bilir." ifadelerini kullandı.

Yayında kendisine yöneltilen pişmanlık sorusunu da cevaplayan Kaşıkçı, "Allah pişmanlık vermesin ama hak etti." diye konuştu.

Furkan Coşkun