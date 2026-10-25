Kadınların adet takvimini bile planladılar! Yasa dışı yumurta ticaretinde regl yazışmaları: 3 güne olman gerekiyor
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, şüpheli Hacer T.'nin ifade ve telefon kayıtlarından çarpıcı ayrıntılar çıktı. Donör kadınların biyolojik özelliklerine göre pazarlık yapıldığı, ülkelere göre fiyat tarifesi belirlendiği ve adet döngülerinin bile yurt dışındaki kliniklerin taleplerine göre ayarlanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Hacer T.'nin bir kadına gönderdiği "3 güne regli olman gerekiyor" mesajı dosyaya girerken, donör başına komisyon pazarlıkları ve kargoyla gönderilen ilaçların bozulmuş olabileceğine ilişkin yazışmalar da dikkat çekti.
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, organizasyonun çalışma yöntemlerine ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasında çete lideri olarak yer alan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hacer T.'nin ifade ve telefon kayıtları, kadınların yalnızca yurt dışına gönderilme ve ödeme süreçlerinin değil, adet takvimlerinin de takip edildiğini ortaya koydu.
Dosyadaki yazışmalarda, donör adaylarının fiziki ve biyolojik özellikleri üzerinden ücret pazarlıkları yapıldığı, kadın yönlendiren kişilere komisyon vaat edildiği ve ilaçların kargoyla gönderildiği görüldü.
"3 GÜNE REGLİ OLMAN GEREKİYOR": KADINLARIN ADET TAKVİMİNİ BİLE PLANLAMIŞLAR
Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen telefon yazışmaları, organizasyonun kadınların adet döngülerini dahi yurt dışındaki yumurta toplama işlemlerine göre planlamaya çalıştığını gözler önüne serdi.
Donör adayının pasaportunun bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben pasaportunu çıkarttırırım" dediği, ardından "Gürcistan'ın ödemesi iyi" ifadesini kullandığı belirlendi.
Aynı görüşmede Hacer T.'nin kadına adet düzenleyici ilaç kullanmasını önerdiği ve kullanacağı ilacı da söylediği görüldü.
Hacer T.'nin donör adayına "4 gün regli ol", "3 güne regli olman gerekiyor" mesajlarını gönderdiği, ardından "Gürcistan'dan istiyorlar seni", "Seçmeli hasta seni attım, okeylediler" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.
ÜLKEYE GÖRE FİYAT TARİFESİ! "GÜRCİSTAN, AMERİKA FAZLA VERİR, 3 BİN 500"
Soruşturma dosyasındaki bir diğer ses kaydı, organizasyonda donör kadınlara yapılacak ödemelerin ülkelere göre değiştiğini ortaya koydu.
Bir donör adayının başka bir bağlantıdan 2 bin avro teklif aldığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin bu rakama itiraz ettiği belirlendi.
"Ben sürekli kız yolluyorum" diyen Hacer T., Kıbrıs'ta bu seviyelerde ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savundu.
Hacer T., ülkeler arasındaki ücret farklılıklarını ise "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" sözleriyle anlattı.
RENKLİ GÖZ, KAN GRUBU VE YUMURTA SAYISIYLA PAZARLIK
Aynı görüşmede donör adayının daha yüksek ücret alabilmek için kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini pazarlık konusu yaptığı görüldü.
Kadının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubunu taşıdığını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini söyleyerek teklif edilen ücretin artırılmasını istediği kayıtlara yansıdı.
DONÖR KADINLARA BOZULMUŞ İLAÇLAR MI KULLANDIRILDI?
Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör kadınların tedavisinde kullanılan ilaçların kargoyla gönderilmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı.
Yazışmalarda, gönderilen ilaçların taşınma sırasında bozulmuş olabileceğine ilişkin endişeler dile getirildi.
Kargoyu teslim alan kişinin, ilaçların bulunduğu kutulardaki buzların eridiğini belirterek, "Üç tane kutunun içinde buz vardı ama erimişti içi" dediği görüldü.
Söz konusu yazışmalar, ilaçların taşınma koşullarına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.
KADIN YÖNLENDİRENE KOMİSYON! YAZIŞMALAR DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasında, organizasyona donör adayı yönlendiren kişilerin komisyon taleplerine ilişkin mesajlar da yer aldı.
Daha önce Hacer T.'ye bir kadın yönlendirdiğini söyleyen bir kişinin, maddi sıkıntı yaşadığını belirterek komisyonunun aynı gün ödenmesini istediği belirlendi.
Söz konusu kişi mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün?"
Dosyadaki başka bir grup konuşmasında ise bir kişinin, iyi ödeme alması durumunda yeni donör adaylarını da organizasyona yönlendirebileceğini söylediği görüldü.
Bu kişinin, "Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım." mesajı soruşturma dosyasına yansıdı.
HACER T.'DEN İTİRAF: "GEÇİMİMİ DONÖRLÜKTEN ALDIĞIM PARAYLA KARŞILIYORUM"
Soruşturma kapsamında ifade veren Hacer T., erken yaşta çalışmaya başladığını ve geçimini sağlamak için donörlük faaliyetlerinden de gelir elde ettiğini anlattı.
Hacer T. ifadesinde, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dedi.
ORGANİZASYONUN ULUSLARARASI AĞI: LÜBNAN, DUBAİ VE KOSOVA DETAYI
Hacer T.'nin ifadesinde, yasa dışı üreme hücresi ticareti organizasyonunun faaliyet gösterdiği öne sürülen ülkelere ilişkin yeni ayrıntılar da yer aldı.
Hacer T., kendisini bu işe ilk kez başlatan Emine Ç.'nin yaklaşık 12 yıldır aynı faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti.
Emine Ç.'nin "Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Dubai ve Kosova gibi ülkelere" kadın donör gönderdiğini öne süren Hacer T.'nin açıklamaları, soruşturma dosyasında yer aldı.
Böylece organizasyonun yalnızca Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk hattıyla sınırlı kalmamış olabileceği, farklı ülkelere uzanan bir donör yönlendirme ağı bulunduğu iddiası da dosyaya yansıdı.