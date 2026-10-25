Kargoyu teslim alan kişinin, ilaçların bulunduğu kutulardaki buzların eridiğini belirterek, "Üç tane kutunun içinde buz vardı ama erimişti içi" dediği görüldü.

DONÖR KADINLARA BOZULMUŞ İLAÇLAR MI KULLANDIRILDI? Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör kadınların tedavisinde kullanılan ilaçların kargoyla gönderilmesine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı.

Kadının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubunu taşıdığını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini söyleyerek teklif edilen ücretin artırılmasını istediği kayıtlara yansıdı.

Ülkelere göre fiyat tarifesi oluşturulduğu, “Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500” denildiği ortaya çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) RENKLİ GÖZ, KAN GRUBU VE YUMURTA SAYISIYLA PAZARLIK Aynı görüşmede donör adayının daha yüksek ücret alabilmek için kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini pazarlık konusu yaptığı görüldü.

Renkli göz, kan grubu ve yumurta sayısı üzerinden daha yüksek ödeme talep edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



KADIN YÖNLENDİRENE KOMİSYON! YAZIŞMALAR DOSYAYA GİRDİ



Soruşturma dosyasında, organizasyona donör adayı yönlendiren kişilerin komisyon taleplerine ilişkin mesajlar da yer aldı.

Daha önce Hacer T.'ye bir kadın yönlendirdiğini söyleyen bir kişinin, maddi sıkıntı yaşadığını belirterek komisyonunun aynı gün ödenmesini istediği belirlendi.

Söz konusu kişi mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün?"

Dosyadaki başka bir grup konuşmasında ise bir kişinin, iyi ödeme alması durumunda yeni donör adaylarını da organizasyona yönlendirebileceğini söylediği görüldü.

Bu kişinin, "Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım." mesajı soruşturma dosyasına yansıdı.



HACER T.'DEN İTİRAF: "GEÇİMİMİ DONÖRLÜKTEN ALDIĞIM PARAYLA KARŞILIYORUM"



Soruşturma kapsamında ifade veren Hacer T., erken yaşta çalışmaya başladığını ve geçimini sağlamak için donörlük faaliyetlerinden de gelir elde ettiğini anlattı.

Hacer T. ifadesinde, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dedi.