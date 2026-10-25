İstanbul'da yakalanan Moğol futbolcu Otgonbat'ın dosyası kabarık! Lüks araç hırsızlığından uluslararası uyuşturucu ağına
Moğolistan Milli Takımı eski oyuncusu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, ülkelerinde çaldıkları lüks araçların geliriyle kurdukları uyuşturucu ağı sebebiyle aranırken İstanbul’da yakalandı. Sabah gazetesinin ulaştığı detaylara göre, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan şüpheliler, Sarıyer’de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 15 sıfır kilometre otomobili karaborsada satarak elde ettikleri geliri yasa dışı madde sevkiyatlarında kullandıkları tespit edildi.
Moğolistan'da çaldıkları lüks araçlardan elde ettikleri gelirle uluslararası uyuşturucu ağı kurdukları gerekçesiyle Interpol tarafından aranan eski milli futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Sarıyer'de saklandıkları evde yakalandı.
MİLLİ TAKIMDAN YASA DIŞI FAALİYETLERE
Yakın dönemde Moğolistan Premier Ligi ekiplerinden Brera Ilch FC ve Khovd Western FC formaları giyen, ardından Moğolistan Milli Futbol Takımı kadrosuna yükselen Otgonbat'ın, kariyerini sonlandırdıktan sonra yasa dışı faaliyetlere yöneldiği bildirildi.
SIFIR KİLOMETRE 15 ARAÇ ÇALINDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, eski futbolcu ve sevgilisi, Moğolistan'daki otomotiv distribütör ağlarının açıklarını kullanarak gümrüklü lojistik sahalarından sıfır kilometre 15 otomobil çaldı.
Çalınan lüks araçlar gizli hangarlara götürülerek şasi numaraları kazındı.
Güvenlik sistemleri ve elektronik beyinleri yazılımsal olarak değiştirilen araçlar, sahte tescil belgeleri düzenlenerek karaborsada satıldı.
NARKOTİK SEVKİYATINA FİNANSMAN SAĞLANDI
Araçların satışından elde edilen milyonlarca dolarlık nakit para, yasal bankacılık sistemine sokulmadan yeraltı kuryeleri aracılığıyla uyuşturucu ağının genişletilmesi için kullanıldı.
Dashdemberel'in kurduğu sistem üzerinden büyük ölçekli yasa dışı madde sevkiyatlarına finansman sağlandığı tespit edildi.
Moğolistan Narkotik Birimleri, lüks araç hırsızlığından elde edilen paranın uyuşturucu sevkiyatını fonlamak için kullanıldığını belirleyerek operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ülkeden kaçtığı saptandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan 29 yaşındaki Otgonbat ile uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan Dashdemberel'in Sarıyer'de saklandığı bilgisini aldı.
Ekipler, 23 Ekim'de belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.