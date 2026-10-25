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İstanbul'da yakalanan Moğol futbolcu Otgonbat'ın dosyası kabarık! Lüks araç hırsızlığından uluslararası uyuşturucu ağına

Moğolistan Milli Takımı eski oyuncusu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, ülkelerinde çaldıkları lüks araçların geliriyle kurdukları uyuşturucu ağı sebebiyle aranırken İstanbul’da yakalandı. Sabah gazetesinin ulaştığı detaylara göre, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan şüpheliler, Sarıyer’de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 15 sıfır kilometre otomobili karaborsada satarak elde ettikleri geliri yasa dışı madde sevkiyatlarında kullandıkları tespit edildi.

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İstanbul'da yakalanan Moğol futbolcu Otgonbat'ın dosyası kabarık! Lüks araç hırsızlığından uluslararası uyuşturucu ağına

Moğolistan'da çaldıkları lüks araçlardan elde ettikleri gelirle uluslararası uyuşturucu ağı kurdukları gerekçesiyle Interpol tarafından aranan eski milli futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Sarıyer'de saklandıkları evde yakalandı.

İstanbul Sarıyerde uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandıİstanbul Sarıyerde uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

MİLLİ TAKIMDAN YASA DIŞI FAALİYETLERE

Yakın dönemde Moğolistan Premier Ligi ekiplerinden Brera Ilch FC ve Khovd Western FC formaları giyen, ardından Moğolistan Milli Futbol Takımı kadrosuna yükselen Otgonbat'ın, kariyerini sonlandırdıktan sonra yasa dışı faaliyetlere yöneldiği bildirildi.

Moğolistan Milli Takımı forması giyen eski futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, ülkelerinde gerçekleştirdikleri lüks araç hırsızlığı ve kurdukları uyuşturucu ağı nedeniyle Interpol tarafından aranırken İstanbul’da yakalandı. (Fotoğraf: DHA)Moğolistan Milli Takımı forması giyen eski futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, ülkelerinde gerçekleştirdikleri lüks araç hırsızlığı ve kurdukları uyuşturucu ağı nedeniyle Interpol tarafından aranırken İstanbul’da yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

SIFIR KİLOMETRE 15 ARAÇ ÇALINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, eski futbolcu ve sevgilisi, Moğolistan'daki otomotiv distribütör ağlarının açıklarını kullanarak gümrüklü lojistik sahalarından sıfır kilometre 15 otomobil çaldı.

Çalınan lüks araçlar gizli hangarlara götürülerek şasi numaraları kazındı.

Güvenlik sistemleri ve elektronik beyinleri yazılımsal olarak değiştirilen araçlar, sahte tescil belgeleri düzenlenerek karaborsada satıldı.

Distribütör depolarından çaldıkları 15 sıfır kilometre aracın şasi numaralarını değiştirerek karaborsada satan şüpheliler, elde ettikleri milyonlarca doları uyuşturucu sevkiyatlarını finanse etmek için kullandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Distribütör depolarından çaldıkları 15 sıfır kilometre aracın şasi numaralarını değiştirerek karaborsada satan şüpheliler, elde ettikleri milyonlarca doları uyuşturucu sevkiyatlarını finanse etmek için kullandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

NARKOTİK SEVKİYATINA FİNANSMAN SAĞLANDI

Araçların satışından elde edilen milyonlarca dolarlık nakit para, yasal bankacılık sistemine sokulmadan yeraltı kuryeleri aracılığıyla uyuşturucu ağının genişletilmesi için kullanıldı.

Dashdemberel'in kurduğu sistem üzerinden büyük ölçekli yasa dışı madde sevkiyatlarına finansman sağlandığı tespit edildi.

Moğolistan Narkotik Birimleri, lüks araç hırsızlığından elde edilen paranın uyuşturucu sevkiyatını fonlamak için kullanıldığını belirleyerek operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ülkeden kaçtığı saptandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan mavi bültenle aranan Dashdemberel, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer’de düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Uyuşturucu ticareti suçundan mavi bültenle aranan Dashdemberel, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer’de düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan 29 yaşındaki Otgonbat ile uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan Dashdemberel'in Sarıyer'de saklandığı bilgisini aldı.

Ekipler, 23 Ekim'de belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

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