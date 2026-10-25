İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyerde uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Moğolistan'da çaldıkları lüks araçlardan elde ettikleri gelirle uluslararası uyuşturucu ağı kurdukları gerekçesiyle Interpol tarafından aranan eski milli futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel , İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Sarıyer'de saklandıkları evde yakalandı.

MİLLİ TAKIMDAN YASA DIŞI FAALİYETLERE

Yakın dönemde Moğolistan Premier Ligi ekiplerinden Brera Ilch FC ve Khovd Western FC formaları giyen, ardından Moğolistan Milli Futbol Takımı kadrosuna yükselen Otgonbat'ın, kariyerini sonlandırdıktan sonra yasa dışı faaliyetlere yöneldiği bildirildi.

Moğolistan Milli Takımı forması giyen eski futbolcu Odbayar Otgonbat ve sevgilisi Mandukhai Dashdemberel, ülkelerinde gerçekleştirdikleri lüks araç hırsızlığı ve kurdukları uyuşturucu ağı nedeniyle Interpol tarafından aranırken İstanbul’da yakalandı. (Fotoğraf: DHA)