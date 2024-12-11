Vincenzo Montella: "Gelişmeye açık bir takım, umudum çok yüksek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı takımın gelişime açık olduğundan bahsederek, "Geldiğimizde büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek" dedi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise şunları dile getirdi: "Benim için güzel bir deneyimdi. Gerçekten önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik. Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, "Fotomaç Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü"nü Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın elinden aldı.



2026 DÜNYA KUPASI'NDA OLACAĞIZ

Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım'ın hedeflerine de değindi... Kazancı, "Milli takım özelinde cuma günü kura çekimimiz var. Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak. 2026'da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız" şeklinde konuştu.

