Flaş Osimhen iddiası! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Osimhen'i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki Nijeryalı santrforun Napoli ile olan kontratında yer alan 62 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini belirten golcü futbolcunun geleceği merak konusu. Galatasaray'ın da yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için sponsor arayışları devam ediyor. Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 10 gol, 5 asiste imza attı.

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