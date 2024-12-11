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Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısı: "10 maç yapsak 8’ini kazanırdık"

Athletic Bilbao maçının zor geçeceğini belirten Mourinho, Beşiktaş derbisi için ise “Maç 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi” yorumunu yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısı: 10 maç yapsak 8’ini kazanırdık

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli çalıştırıcı, "Bizim işimiz zor. Geçen hafta Real Madrid'i yenen takıma karşı oynayacağız" dedi. Mourinho, "Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor" dedi. Portekizli hoca, Beşiktaş maçı için ise "10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi" yorumunu yaptı.

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