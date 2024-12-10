Yeniden Medina! Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Fenerbahçe transfer için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Mourinho'nun da raporu doğrultusunda daha önce gündeme gelen Boca Juniors'lu Medina için yeni bir girişimde bulunacak.

Fred'in düşen performansından sonra harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Medina ile anlaşma sağlamış ancak Arjantin kulübünün bu futbolcu için astronomik bir rakam istemesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin bu kez kesenin ağzını açarak bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Medina'nın da Fenerbahçe de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer için en kısa zamanda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho'nun bu oyuncunun transferi için yönetime rapor vermesi üzerine Arjantin kulübüyle en kısa sürede görüşmeler başlanacak.