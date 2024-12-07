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Süper lig’in en iyisi! Berke Özer Galatasaray'ın kabusu oldu

Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer, Süper Lig’de %79,2 kurtarma yüzdesiyle zirvede yer aldı. Genç eldiven Uğurcan Çakır, Muslera, Livakovic ve Mert Günok’u bu istatistikle geri bıraktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Süper lig’in en iyisi! Berke Özer Galatasaray’ın kabusu oldu

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Süper lig'in flaş takımlarından Eyüpspor'da Berke Özer rüzgarı esiyor. Son oynanan Galatasaray maçındaki performansıyla takımına puan kazandıran genç eldiven 12 kurtarış yapmıştı. 24 yaşındaki kaleci RAMS Park'taki oyunuyla bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarışa imza atan isim olmayı da başardı. Bu sezon Süper Lig'de inanılmaz kurtarışlara imza atan Berke Özer, yaptığı istatistikle birçok önemli meslektaşını geride bıraktı. 15 gol yiyen Özer, 15 kurtarışla %79,2'lik bir ortalama yakaladı. Genç kaleci, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır (Yenilen gol: 16-Kurtarış yüzdesi: %76,8), Galatasaray'dan Muslera (Yenilen gol: 13- Kurtarış yüzdesi: %73,5 ), Fenerbahçe'den Livakovic (Yenilen gol: 12- Kurtarış yüzdesi: %65,7) ve Beşiktaş'tan Mert Günok'un önünde (Yenilen gol: 13- Kurtarış yüzdesi: %69) listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe, 2018'de 2.5 milyon Euro bedelle Altınordu'dan Berke'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler'den Westerlo'ya kiralanan kaleci sonra da bedelsiz olarak Portimonense'ye gitmişti. Yetenekli file bekçisi Eyüpspor'da yeniden parladı.

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