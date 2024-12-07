Kupada heyecan katlanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 38 takımın mücadele edeceği 5. tur maçları 17-18- 19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Erzurumspor-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor

İskenderunspor-Hatayspor

Muşspor-Antalyaspor

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

Kastamonuspor-Bodrum FK

Menemen-Ankaragücü

E. Erokspor-İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Alanyaspor-AMED

Eyüpspor-Etimesgut Bld.

Ümraniyespor-Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

24 Erzincanspor-Çorum FK

Konyaspor-Karacabey Bld.

Keçiörengücü-Sivasspor