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Kupada heyecan katlanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi dün gerçekleşti. 38 takımın mücadele edeceği karşılaşmalar 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Kupada heyecan katlanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 38 takımın mücadele edeceği 5. tur maçları 17-18- 19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

5. TUR EŞLEŞMELERİ
Erzurumspor-Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor
İskenderunspor-Hatayspor
Muşspor-Antalyaspor
Bucaspor 1928-Göztepe
Çorluspor 1947-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Vanspor FK
Kırklarelispor-Adana Demirspor
Kastamonuspor-Bodrum FK
Menemen-Ankaragücü
E. Erokspor-İstanbulspor
Boluspor-1461 Trabzon FK
Alanyaspor-AMED
Eyüpspor-Etimesgut Bld.
Ümraniyespor-Karagümrük
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
24 Erzincanspor-Çorum FK
Konyaspor-Karacabey Bld.
Keçiörengücü-Sivasspor

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