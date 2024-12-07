PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan’dan Cordoba hamlesi

Galatasaray’ın, Norwich City’nin Panamalı sol stoperi Jose Cordoba için ocak ayında teklif yapacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Aslan’dan Cordoba hamlesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı-Kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaşanabilecek ayrılıklara karşı stoper bölgesi için de arayışlara başlayan Cimbom'un İngiltere Champhionship ekiplerinden Norwich City'nin stoperi Jose Cordoba ile ilgilendiği öğrenildi. Aslan'ın 23 yaşındaki sol ayaklı savunmacı için ocak ayında İngiliz ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Panamalı futbolcu skor katkısında bulunamadı. 1.85 boyundaki Cordoba'nın kontratı 2028 yılında sona erecek. Cordoba'ya 4,5 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI |Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Esad Suriye’den kaçtı iddiası
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!
SON DAKİKA