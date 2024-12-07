Aslan’dan Cordoba hamlesi

Sarı-Kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaşanabilecek ayrılıklara karşı stoper bölgesi için de arayışlara başlayan Cimbom'un İngiltere Champhionship ekiplerinden Norwich City'nin stoperi Jose Cordoba ile ilgilendiği öğrenildi. Aslan'ın 23 yaşındaki sol ayaklı savunmacı için ocak ayında İngiliz ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Panamalı futbolcu skor katkısında bulunamadı. 1.85 boyundaki Cordoba'nın kontratı 2028 yılında sona erecek. Cordoba'ya 4,5 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN