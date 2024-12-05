Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel dün açıklamalarda bulundu. ABD'li futbol adamı Giovanni van Bronckhorst ile ilgili, "Gio'ya taktik konusunda hiçbir zaman karışmadım. Bunlar sorun çıkartmak için söylenen şeyler. Oluşturduğumuz oyuncu listesinden Gio'nun beğendiği isimleri Hasan, Hüseyin ve Kaan'a söylüyordum" ifadelerini kullandı. Friedel, "Semih Kılıçsoy için hiçbir resmi teklif gelmedi. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı. Baskı yüklemek istemem ama Sergio Agüero gibi bir yapısı var. 4 tane kulüple görüştüm ama ilgilenmediklerini söylediler ama Aston Villa'dan tanıdıklarım var onunla ilgilendiklerini biliyorum" diye konuştu.

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