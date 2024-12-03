Jose Mourinho Gaziantepspor maçında 1-1’den sonra sıkıntı yaşadıklarını itiraf etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantepspor önünde maça çok güçlü başladıklarını söyledi. Portekizli hoca 2. ve 3. golü atabilecek pozisyonlar bulduklarını ifade ederek, "Bunları atamayınca Gaziantepspor kontrolü eline alarak topu tutmaya başladılar. Taktiksel olarak iyiydiler. Maç 1-1'e geldikten sonra üzerimizde baskı hissetmeye başladık. Ama ikinci yarı çok güçlü bir oyun sergileyerek topa sahip olduk. Arka arkaya ataklar yaptık. Ancak rakibimizin hocası gerçekten çok iyi bir teknik adam" dedi.

Portekizli hoca kendisine zaman verilmesini isteyerek, "Van Bronckhorst'a yapılan şeyi bana yapmayın. Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz. Biraz süre verin. Bırakın çalışayım" diye konuştu. G.Saray-Eyüp maçına da değinen Mourinho, "Hakemin skoru etkilediğini düşünmüyorum. Arda Turan ve Selçuk İnan sonuç almak için oynuyorlar. Eminim ilerde G.Saray'ı çalıştıracaklar" dedi. Kariyerli hoca Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da, "Derbiler her zaman zordur. Şimdi o maça odaklanacağız" dedi.

EVDE 5. GALİBİYET

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 6. karşılaşmada 5. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de sadece Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrıldı.