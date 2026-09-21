Türkiye'de güneş ve rüzgardan 10 yıllık kazanım! 442,2 TWh elektrik üretildi: 354 milyon ton karbon emisyonu engellendi
Türkiye, 2015-2025 döneminde güneş ve rüzgârdan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık ithal kömür kullanımının önüne geçilirken fosil yakıtların ikamesi sayesinde yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefini açıkladı.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik üretiminin yanı sıra fosil yakıt ithalatının azaltılmasına ve karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgârdan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretti.
Söz konusu üretim, aynı miktarda elektriğin ithal kömürle karşılanması durumunda oluşacak 21,5 milyar dolarlık ithalatın önüne geçerken yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonunun da engellenmesini sağladı.
TÜRKİYE'NİN 10 YILLIK GÜNEŞ VE RÜZGâR ÜRETİMİ 442,2 TWH'YE ULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verileri, Türkiye'nin 2015-2025 döneminde güneş ve rüzgâr enerjisinde kaydettiği gelişimi ortaya koydu. Türkiye, söz konusu 10 yıllık dönemde güneş ve rüzgârdan toplam 442,2 teravatsaat elektrik üretti.
Bu üretim miktarı, ithal kömür veya doğal gazla karşılanabilecek elektrik üretiminin yerine yenilenebilir kaynakların ikame edilmesini sağladı.
21,5 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR İTHALATININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgârdan üretilen 442,2 teravatsaat elektrik, aynı miktarda elektriğin üretimi için gerekli 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömürün önüne geçti.
Aynı miktardaki elektrik üretiminin doğal gazla karşılanması durumunda ise 43,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatı gerekecekti.
354 MİLYON TON KARBONDİOKSİT EMİSYONU ENGELLENDİ
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin fosil yakıtları ikame etmesi, karbon emisyonlarında da önemli bir düşüş sağladı.
442,2 teravatsaatlik elektrik üretiminin ithal kömür kaynaklı üretimin yerine geçmesi sonucunda yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.
Aynı miktardaki elektrik üretiminin doğal gaz kaynaklı olması baz alındığında ise yaklaşık 177 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.
2015'TE 11 BİN 847 GWH ELEKTRİK ÜRETİLDİ
Türkiye, 2015 yılında güneş ve rüzgârdan toplam 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üretti.
Bu üretim, 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek elektrik miktarını ikame etti. Böylece 9,5 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.
Aradan geçen 10 yıllık süreçte güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonlarında da giderek azalma sağlandı.
21 EYLÜL DÜNYA SIFIR EMİSYON GÜNÜ
Her yıl 21 Eylül, 2008 yılından bu yana Dünya Sıfır Emisyon Günü olarak kutlanıyor.
Gün kapsamında küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekiliyor. Fosil yakıtların çevre üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması da günün amaçları arasında yer alıyor.
BAKAN BAYRAKTAR: 2035 HEDEFİMİZ 120 BİN MEGAVAT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiğini belirterek 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.
Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum."