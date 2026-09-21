BAKAN BAYRAKTAR: 2035 HEDEFİMİZ 120 BİN MEGAVAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiğini belirterek 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendiriyor, milletimizin yarınlarını güvence altına almaya devam ediyoruz. 2015-2025 yılları arasında rüzgâr ve güneşten ürettiğimiz 442,2 TWh elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var. Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor; daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum."