Sülale boyu foreks ağına MİT darbesi: Kayınpeder-damat bağlantısı ortaya çıktı
İstanbul merkezli, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı foreks yapılanmasına yönelik operasyonda 211 kişi gözaltına alındı. MİT’in 2024’ün başlarında şikâyet platformlarındaki yüzlerce başvuruyu takibe almasıyla başlayan çalışmada, kayınpeder-damat ilişkisi bulunan şirket yöneticilerinin de aralarında olduğu yapılanmanın izleri sürüldü. Örgütün Kıbrıs’ta bulunduğu belirtilen İsrail vatandaşı Ygal Amit’in ise yurt dışındaki faaliyetlerin daralmasının ardından Türkiye’ye geldiği ve operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul merkezli yasa dışı foreks yapılanmasına yönelik MİT destekli operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
MİT'in 2024 yılının başlarında Indeed, Trustpilot ve Brezilya'nın tüketici değerlendirme platformu Reclame Aqui'de yer alan şikâyetleri çapraz incelemeye almasıyla başlayan çalışmada, İstanbul'da faaliyet gösteren Lavixo Çağrı Merkezi ve bağlantılı şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı.
Söz konusu platformlarda çağrı merkezi çalışanlarının dolandırıcılık yöntemlerine, mağdurların ise yaşadıkları sürece ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.
ŞİKAYETLERDEN ŞİRKETLER ARASINDAKİ AKRABALIK AĞINA ULAŞILDI
MİT'in yüzlerce şikâyeti incelemesinin ardından yapılan araştırmada, şikâyetlere konu olan şirketlerin üst yöneticileri olduğu belirtilen 5 kişinin birbirleriyle akraba olduğu tespit edildi.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Lavixo Çağrı Merkezinin Robert Hason adına, Roka Grup'un Karoline Hason adına, Movimento Çağrı Hizmetleri'nin ise Jak Levy adına kayıtlı olduğu aktarıldı.
Şirketlerin muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in de şirkette yönetici olarak bulunan Jak Tovim'in kardeşi olduğu belirtildi.
HASON VE TOVİM AİLELERİNİN GEÇMİŞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Hason ve Tovim ailelerinin köklerinin Tel Aviv'in güneyindeki Holon şehrine dayandığı, ailelerin yıllar önce Türkiye'ye yerleştiği aktarıldı.
Ailelerin ağırlıklı olarak emlak, kozmetik ve organizasyon sektörlerinde faaliyet gösterdiği belirtilirken, ortak özelliklerinden birinin de Sefarad Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportlarına sahip olmaları olduğu ifade edildi.
Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi artış yaşandığı aktarıldı.
MİT'in bu bilgiler doğrultusunda "İlker" ismini kullanan Robert Hason ile "Can" ismini kullanan kayınpederi Jak Levy'yi takibe aldığı belirtildi. Hason ve Levy şirketlerde yönetici olarak görünse de merkezlerin İsrailli bir üst yapı tarafından yönetildiğinin belirlendiği aktarıldı.
MİT YAPILANMANIN ÜST DÜZEY İSMİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞANLARLA TEMASA GEÇTİ
İstihbarat görevlilerinin yapılanmaya ilişkin daha fazla bilgi edinmek amacıyla Trustpilot'taki şirket değerlendirmelerini incelediği belirtildi.
Şirketlere bir yıldız veren ve dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgi paylaşan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi iletişim kurulduğu aktarıldı. Bu görüşmelerde çalışanların ortak olarak İsrail vatandaşı Ygal Amit'in ismini verdiği belirtildi.
Amit'in şirketin eğitmen kadrosunda yer almasına rağmen yapılanmanın merkezinde bulunduğu, şirketi Kıbrıs'tan yönettiği ve ciddi bir sorun olmadıkça Türkiye'ye giriş yapmadığı aktarıldı.
Bu gelişmelerin ardından MİT'in yapılanmanın başındaki ismin Ygal Amit olduğu değerlendirmesine ulaştığı belirtildi.
BREZİLYA VE GÜNEY AFRİKA'DAKİ FAALİYETLERE MÜDAHALE EDİLDİ
Yapılanmanın önemli pazarlarından birinin Brezilya olduğu belirtildi.
MİT'in 2025 yılının ocak ayında Brezilya'daki mevkidaşı ABIN'e yazı göndererek Lavixo'ya bağlı faaliyet gösteren Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı çağrı merkezleri konusunda duyarlı olunmasını istediği aktarıldı.
14 Ocak 2025'te Brezilya Resmî Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM'nin söz konusu şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.
Benzer bir yöntemin Güney Afrika'da da uygulandığı, ülkenin resmî finans otoritesi FSCA'nın şirketlerin faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.
DARALAN PAZAR YGAL AMİT'İ TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Brezilya ve Güney Afrika'daki gelişmelerin ardından çağrı merkezlerinin faaliyetlerindeki değişikliklerin Ygal Amit'e anbean raporlandığı belirtildi.
Pazarın giderek daraldığını fark ettiği aktarılan Amit'in, Türkiye'de duruma müdahale etmesi gerektiğini düşündüğü ifade edildi.
Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisinin alınmasının ardından MİT'in operasyon için düğmeye bastığı belirtildi.
YGAL AMİT DAHİL 211 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Önceki gün düzenlenen operasyonda, Ygal Amit ile şirketlerin yönetim kadrosunun da aralarında bulunduğu toplam 211 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Operasyonla birlikte İstanbul merkezli olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı foreks yapılanmasına ilişkin soruşturmanın önemli bir aşamaya geldiği belirtildi.
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