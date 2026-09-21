MİT'in 2024 yılının başlarında Indeed, Trustpilot ve Brezilya'nın tüketici değerlendirme platformu Reclame Aqui'de yer alan şikâyetleri çapraz incelemeye almasıyla başlayan çalışmada, İstanbul'da faaliyet gösteren Lavixo Çağrı Merkezi ve bağlantılı şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı.

Yasa dışı foreks yapılanmasına yönelik soruşturmada kayınpeder-damat bağlantısının da bulunduğu şirket ağı mercek altına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Söz konusu platformlarda çağrı merkezi çalışanlarının dolandırıcılık yöntemlerine, mağdurların ise yaşadıkları sürece ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

ŞİKAYETLERDEN ŞİRKETLER ARASINDAKİ AKRABALIK AĞINA ULAŞILDI

MİT'in yüzlerce şikâyeti incelemesinin ardından yapılan araştırmada, şikâyetlere konu olan şirketlerin üst yöneticileri olduğu belirtilen 5 kişinin birbirleriyle akraba olduğu tespit edildi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Lavixo Çağrı Merkezinin Robert Hason adına, Roka Grup'un Karoline Hason adına, Movimento Çağrı Hizmetleri'nin ise Jak Levy adına kayıtlı olduğu aktarıldı.

Şirketlerin muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in de şirkette yönetici olarak bulunan Jak Tovim'in kardeşi olduğu belirtildi.