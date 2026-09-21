Böyle hatalar olmaz - KARTAL YİĞİT



Methiyeler düzdüğümüz Beşiktaş belki de en kötü performansını sergileyince mağlubiyeti de yine bir deplasman da tatmış oldu. Bunun nedenleri uzun uzuna değerlendirilir ama kısaca özetlersek hocanın özellikle stoper tandemini çok sık değiştirmesi, bireysel hatalar (Salih,Rıdvan ve Nübel), yorgunluk, İtaliano'nun bu kez analiz de geri kalması ve nasıl olsa kazanırız havası.

En önemlisi orta saha ve iki kanadın kötü oluşu. Özellikle ilk yarı Orkun ve Olaitan de dahil. Salih'i zaten saydık. Rakibin arkaya attığı topların hep tehlike yaratmasına önlem alamama. Aslında Marsilya bunu ilk yarının sonlarına doğru yapmıştı. Onlar başarılı olamadı ama Amed oldu. İkinci yarı değişikliklerle Beşiktaş kıpırdadı ama erken bulduğu golün devamını getiremeyince kalesinde üçüncü golü bulup maçı verdi.

Rakip son bölüm de öyle boşluklar buldu ki siyah beyazlılar daha da farklı bir mağlubiyet alabilirdi. Hep söyledik bu tür yenilgiler olacaktır gayet de normal. Yüksek tempolu bir oyun oynamışsınız ve ligin şu an en sert deplasmanına gitmişsiniz. Ancak rakibin de sen de liderlik mücadelesi veriyorsan bu denli bireysel hata ile oynayamazsın. Üstelik Galatasaray da yenilmiş o yüzden Beşiktaş 'ın mağlup olmaması gerekiyordu. Yenilen gollere bakıyoruz ligin en iyi kalecisi dediğimiz Nübel'in de hataları çok. Hele son gol… Salih orada baskı yiyor, Nübel gibi bir kalecinin bunu görmesi lazım.

Avrupa dönüşleri böyle deplasmanlar sıkıntı olacak gibi. Bunun önlemini hocanın alması gerek. Amed, maçın büyük bölümünü Beşiktaş gibi oynadı. Kolay değil ligin en iyi takımını yendiler. Vlahovic yine çok çalıştı, ilk yarı bir de haklı olarak penaltı beklentisi vardı ama Şansalan devam dedi.



Hak edilmiş yenilgi - HAKKI YALÇIN



Beşiktaş, Amedspor deplasmanında bir puan bile almış olsa ligin lideri olacaktı. Dolayısıyla Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin buna ne kadar üzülseler haklarıdır.

Öte yandan hak edilmiş bir mağlubiyete hiçbir Beşiktaşlı çok fazla üzülmez... Yiğidin hakkını yiğide verelim; Amedspor üç puanı hak etti.

Eski Beşiktaşlı Umut, eski Sivaslı Dia Saba, Lyon, Gent, Hoffenheim, Verona derken Avrupa'da bir türlü beklenen düzeye gelemeyen Orban, üçüncü ligden alınan Khalil derken Kosovalı Besnik Hasi, elindeki malzemelerle en iyisini yapmayı bilmiş, başarmış. Tebrikler.

lk yarıda ev sahibi takım, Beşiktaş'ı adeta şaşkına çevirdi. Olaitan-Salih-Orkun üçgenini bozdukları gibi, Djalo-Agbadou arasındaki uyumsuzluğu da çok iyi değerlendirdiler.

Orban'ın 30 metreden attığı gol harikaydı. Ardından benzer mesafeden bir başka şık gol geldi. Ancak bu gollerin öncesinde Beşiktaş savunmasının ciddi hataları vardı.

Önde top tutamayan, kanatlarda Poku ve Fakılı ile bir türlü adım atamayan ve Vlahovic'i aç, susuz bırakan Kartal, gollerin şokuyla soyunma odasına gitti.

İkinci yarının başında Emirhan, Miretti ve Cerny'i sahaya sürdü Italiano…

Görüntü biraz olsun düzeldi. Amedsporlu oyuncular da yorulunca Vlahovic'in golü geldi.

Ardından beraberlik aranırken Beşiktaş arkada çok fazla pozisyon verdi ve kontratakla üçüncü gol geldi. Dördüncü, hatta beşinci golün yenilmesi bile işten değildi.

Battı balık yan gider misali üçlü savunmaya dönen Italiano, "Ya herro, ya merro" dedi ve OH'u da sahaya attı.

Penaltıyla maç 3-2'ye geldi. Daha ötesini yapmaya ise zaman yetmedi.

Kartalların canları sağ olsun. Yol kazaları olacaktır.