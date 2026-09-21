Spor yazarlarından Amed-Beşiktaş maçı yorumları! Yıldız isimlere eleştiri
Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Beşiktaş deplasmanda Amed SF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile noktalanırken, Amed milli araya lider girmiş oldu. Spor yazarları zorlu maçı yorumlarken, hedefte Beşiktaş'ın yıldız isimleri vardı. İşte o yazılar...
Böyle hatalar olmaz - KARTAL YİĞİT
Methiyeler düzdüğümüz Beşiktaş belki de en kötü performansını sergileyince mağlubiyeti de yine bir deplasman da tatmış oldu. Bunun nedenleri uzun uzuna değerlendirilir ama kısaca özetlersek hocanın özellikle stoper tandemini çok sık değiştirmesi, bireysel hatalar (Salih,Rıdvan ve Nübel), yorgunluk, İtaliano'nun bu kez analiz de geri kalması ve nasıl olsa kazanırız havası.
En önemlisi orta saha ve iki kanadın kötü oluşu. Özellikle ilk yarı Orkun ve Olaitan de dahil. Salih'i zaten saydık. Rakibin arkaya attığı topların hep tehlike yaratmasına önlem alamama. Aslında Marsilya bunu ilk yarının sonlarına doğru yapmıştı. Onlar başarılı olamadı ama Amed oldu. İkinci yarı değişikliklerle Beşiktaş kıpırdadı ama erken bulduğu golün devamını getiremeyince kalesinde üçüncü golü bulup maçı verdi.
Rakip son bölüm de öyle boşluklar buldu ki siyah beyazlılar daha da farklı bir mağlubiyet alabilirdi. Hep söyledik bu tür yenilgiler olacaktır gayet de normal. Yüksek tempolu bir oyun oynamışsınız ve ligin şu an en sert deplasmanına gitmişsiniz. Ancak rakibin de sen de liderlik mücadelesi veriyorsan bu denli bireysel hata ile oynayamazsın. Üstelik Galatasaray da yenilmiş o yüzden Beşiktaş 'ın mağlup olmaması gerekiyordu. Yenilen gollere bakıyoruz ligin en iyi kalecisi dediğimiz Nübel'in de hataları çok. Hele son gol… Salih orada baskı yiyor, Nübel gibi bir kalecinin bunu görmesi lazım.
Avrupa dönüşleri böyle deplasmanlar sıkıntı olacak gibi. Bunun önlemini hocanın alması gerek. Amed, maçın büyük bölümünü Beşiktaş gibi oynadı. Kolay değil ligin en iyi takımını yendiler. Vlahovic yine çok çalıştı, ilk yarı bir de haklı olarak penaltı beklentisi vardı ama Şansalan devam dedi.
Hak edilmiş yenilgi - HAKKI YALÇIN
Beşiktaş, Amedspor deplasmanında bir puan bile almış olsa ligin lideri olacaktı. Dolayısıyla Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin buna ne kadar üzülseler haklarıdır.
Öte yandan hak edilmiş bir mağlubiyete hiçbir Beşiktaşlı çok fazla üzülmez... Yiğidin hakkını yiğide verelim; Amedspor üç puanı hak etti.
Eski Beşiktaşlı Umut, eski Sivaslı Dia Saba, Lyon, Gent, Hoffenheim, Verona derken Avrupa'da bir türlü beklenen düzeye gelemeyen Orban, üçüncü ligden alınan Khalil derken Kosovalı Besnik Hasi, elindeki malzemelerle en iyisini yapmayı bilmiş, başarmış. Tebrikler.
lk yarıda ev sahibi takım, Beşiktaş'ı adeta şaşkına çevirdi. Olaitan-Salih-Orkun üçgenini bozdukları gibi, Djalo-Agbadou arasındaki uyumsuzluğu da çok iyi değerlendirdiler.
Orban'ın 30 metreden attığı gol harikaydı. Ardından benzer mesafeden bir başka şık gol geldi. Ancak bu gollerin öncesinde Beşiktaş savunmasının ciddi hataları vardı.
Önde top tutamayan, kanatlarda Poku ve Fakılı ile bir türlü adım atamayan ve Vlahovic'i aç, susuz bırakan Kartal, gollerin şokuyla soyunma odasına gitti.
İkinci yarının başında Emirhan, Miretti ve Cerny'i sahaya sürdü Italiano…
Görüntü biraz olsun düzeldi. Amedsporlu oyuncular da yorulunca Vlahovic'in golü geldi.
Ardından beraberlik aranırken Beşiktaş arkada çok fazla pozisyon verdi ve kontratakla üçüncü gol geldi. Dördüncü, hatta beşinci golün yenilmesi bile işten değildi.
Battı balık yan gider misali üçlü savunmaya dönen Italiano, "Ya herro, ya merro" dedi ve OH'u da sahaya attı.
Penaltıyla maç 3-2'ye geldi. Daha ötesini yapmaya ise zaman yetmedi.
Kartalların canları sağ olsun. Yol kazaları olacaktır.
Hataların bedeli - FATİH DOĞAN
Milli ara öncesi liderlik koltuğuna kim oturacak? Sorusunun cevabı Amedspor oldu. Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi. Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi. İlk yarının 2-0 bitmesi bunların sonucuydu. İkinci devredeki reaksiyonu özellikle son bölümdeki kazanma hırsını görünce ilk yarıda adı konulmamış bir öz güven rahatlığı hissettim. Nasıl olsa çeviririz hali. Amedspor kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk hamlesi Beşiktaş'a kısmi ön alan baskısı yaptı. Beşiktaş topu iyi kullanarak çıkması gerekirken 2 kez Salih ve 1 defa da Rıdvan'la bireysel hatıralar yaparak 3 gol yedi. Ancak bunun arka planında bence iki nedeni vardı. Biri Cerny 11 oynarken orta sahada adam ve görev paylaşımı daha yüksekti. Poku çok fazla çizgide kaldı. Biraz daha al vere girmesi gerekiyordu. Orta saha yükü Salih'e bindi. İkincisi Djalo-Emirhan uyumu yerine Agbadou-Djalo ikilisi kademe ve topu oyuma sokmadan dağınık his verdi. Rıdvan, İlhan ve Orkun'un bu dakikalardaki alışık olmadığımız pas hataları işin tuzu biberi oldu. İlk yarının 2-0 bitmesi bunun sonucuydu. Cerny, Emirhan ve sonrasında Rashica değişiklikleri ve stoper çıkarıp orta sahayı ve forveti güçlendirme hamleleri yerindeydi. Bu Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Bu yüzden kazanan taraf oldular. Milli araya girerken liderlik koltuğuna da oturdular.
Liderlik fırsatını kaçırmamalıydı! - MURAT ÖZBOSTAN
Marsilya zaferinin hemen ardından Beşiktaş, zorlu bir deplasmana çıktı. Mental olarak fazlasıyla yorgundu.. Amed, taraftarıyla bütünleşmiş, evinde adeta bir kale haline gelmiş bir takımdı. Nitekim maça fişek gibi başladılar. Önde kurdukları baskı, Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelledi. Özellikle Salih Özcan'ın orta sahadaki top kayıpları ve savunmanın uzaktan şutlara karşı yetersiz kalması, arka arkaya iki golü getirdi. Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da üretemedi. Diyarbakır'daki yüksek tempo, fauller, sürekli baskı ve hızlı çıkışlar siyah-beyazlıları zorladı. İkinci yarıda biraz toparlanıp gol buldular ama savunma hataları ve geçiş oyunu zayıflığı devam etti. Kaleci Nübel, geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Hele üçüncü goldeki hatası inanılmazdı. Amed'in uzun mesafeden attığı goller, Beşiktaş'ı psikolojik olarak çökertti zaten. Şampiyonluk iddiası olan bir Beşiktaş için ligdeki ikinci yenilgi, tatsız bir durum!. Kazansaydı lider olacaktı ve ara tatile moral depolayarak girecekti. Bu sonuç bir dram değil ama net bir mesaj: Deplasman direnci, bireysel hataların önlenmesi ve zorlu sahalardaki disiplin hâlâ eksik. İtaliano'nun takımı formda görünüyordu ama bu maç "Herkes her maçı aynı ciddiyetle oynamalı" gerçeğini yüzlerine vurdu. Hafta F.Bahçe'ye yaradı. Bir kaos yaşayan sarı lacivertli takım önce G.Saray'ın kaybettiğini gördü. Sonra Eyüp'e 8 gol attı. Üstüne Beşiktaş yenildi. Şimdi F.Bahçe'de bayram var! Futbol böyle bir şey işte! Bu arada şunu da yazmalıyım yine Beşiktaş aleyhine hatalar yapıldı. Özellikle Vlahovic'e yapılan (35) penaltıydı. Maçın da kırılma noktasıydı!
VAR'a yaslanıyorlar - MUSTAFA ÇULCU
Bir gün önce oynanan Trabzon-G.Saray maçından sonra Fenerbahçe, bu karşılaşmayı aldığında liderlik yarışına ortak olacağını bildiği için fırsatı iyi değerlendirdi. İştahlı ve baskılı oyunla daha ilk yarıda 5 fark yaptı. Hiçbir şey yapamayan çaresiz kalan bu Eyüpspor'a, Allah Eyüp Sultan sabrı versin. 4 golle Vedat ve 2 gol-1 asistle Greenwood şov yaptı. Çok ağır basan ve üstün oynayan F.Bahçe gollere doymadı. 8 golle moralleri yükselten pek çok şeyi değiştiren görkemli bir galibiyet aldı. Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesi pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi, VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci, yaşlısı, acemisi, ustası fark etmiyor VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeli. Penaltı öncesi, Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo-Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru, devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti ve oyun sürdü. 4. gol geldi, gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı örnek bir uygulamaydı.
Amed, önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Nübel'in topu, stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu presle golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Beşiktaş kanatları kullanmak istedi, olmadı. Merkezden denedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı, pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler, ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'a mağlubiyeti getirdi. Amed coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Ali Şansalan, bire bir markajlı agresif temaslı maçta çok koştu. Amed ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amed ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates, lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı, her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor bariyer oluyor, net penaltı ama veremedi, VAR müdahalesi yedi.