A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, bazı kullanıcıların televizyonlarını yeni frekanslara kendileri uyarlayabildiğini, bazı kullanıcıların ise teknik servis desteğine rağmen işlemi gerçekleştiremediğini söyledi.

Türksat'ta 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen uydu geçişinin ardından bazı televizyon kullanıcılarının yaşadığı frekans ve kanal ayarlama sorunu gündemdeki yerini koruyor.

Samsung TV'lerde güncelleme sorunu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SAMSUNG TV'LERDE SORUN



Sanlav, özellikle bazı Samsung marka televizyon kullanıcılarından bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek sorunun bazı cihazların yazılımından kaynaklandığını ifade etti.

"YAZILIM YENİ FREKANS AYARINA MÜSAADE ETMEDİ"

Bazı televizyonlarda yeni frekans ayarlarının kullanıcı tarafından yapılamadığını söyleyen Sanlav, teknik servis müdahalesinin de her cihazda sonuç vermediğini dile getirdi.

Sorunun giderilebilmesi için bazı cihazlarda yazılım güncellemesi gerektiğini belirten Sanlav, bazı model ve markalarda ise gerekli güncellemenin gerçekleştirilemediğini söyledi.