Samsung TV'ler Türksat 4A sonrası kanal sorunu! Teknik servis çözemezse ne yapılmalı?
Türksat’taki frekans değişikliğinin ardından Samsung marka televizyonlarda yaşanan kanal ayarlama sorunu kullanıcıları mağdur etti. A Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, bazı cihazlarda yeni frekansların yazılım nedeniyle ayarlanamadığını belirterek, teknik servis müdahalesine rağmen sorun yaşayan tüketicilerin haklarını Tüketici Hakem Heyeti aracılığıyla arayabileceğini söyledi. Sanlav, internete bağlı akıllı televizyonların güvenliği konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Türksat'ta 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen uydu geçişinin ardından bazı televizyon kullanıcılarının yaşadığı frekans ve kanal ayarlama sorunu gündemdeki yerini koruyor.
Televizyonlarda Türksat frekans sorunu
A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, bazı kullanıcıların televizyonlarını yeni frekanslara kendileri uyarlayabildiğini, bazı kullanıcıların ise teknik servis desteğine rağmen işlemi gerçekleştiremediğini söyledi.
SAMSUNG TV'LERDE SORUN
Sanlav, özellikle bazı Samsung marka televizyon kullanıcılarından bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini belirterek sorunun bazı cihazların yazılımından kaynaklandığını ifade etti.
"YAZILIM YENİ FREKANS AYARINA MÜSAADE ETMEDİ"
Bazı televizyonlarda yeni frekans ayarlarının kullanıcı tarafından yapılamadığını söyleyen Sanlav, teknik servis müdahalesinin de her cihazda sonuç vermediğini dile getirdi.
Sorunun giderilebilmesi için bazı cihazlarda yazılım güncellemesi gerektiğini belirten Sanlav, bazı model ve markalarda ise gerekli güncellemenin gerçekleştirilemediğini söyledi.
Sanlav, tüketicinin normal şartlarda herhangi bir servis ücreti ödemeden cihazın menüsü üzerinden gerekli ayarları yapabilmesi gerektiğine dikkat çekti.
TEKNİK SERVİS ÇÖZEMEZSE NE YAPILACAK?
Sorun yaşayan vatandaşlara öncelikle markanın yetkili teknik servisine başvurmalarını öneren Sanlav, cihazın yazılımının güncellenmesi, gerektiğinde ise yazılımın sıfırlanması gerektiğini ifade etti.
Özellikle garanti kapsamındaki televizyonlarda yetkili servis desteğinin önemine dikkat çeken Sanlav, teknik servis müdahalesine rağmen sorun giderilemiyorsa tüketicilerin yasal haklarını kullanabileceğini söyledi.
"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRLER"
Sanlav, yazılım kaynaklı problem nedeniyle televizyonunu olması gerektiği şekilde kullanamayan vatandaşların Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını arayabileceğini belirtti.
Kullanıcıların normal şartlarda televizyonun ayarlar bölümüne girerek ekrandaki yönergeleri takip edip otomatik kurulumu gerçekleştirebilmesi gerektiğini ifade eden Sanlav, bunun mümkün olmadığı cihazlarda üretici veya teknik servis kaynaklı çözüm aranması gerektiğini kaydetti.
AKILLI TELEVİZYONLAR İÇİN GÜVENLİK UYARISI
Sanlav'ın canlı yayındaki bir diğer uyarısı ise internete bağlı akıllı televizyonların güvenliğine ilişkin oldu.
Wi-Fi bağlantısı bulunan ve özellikle entegre kamera taşıyan televizyonlarda güvenlik önlemlerinin önemine işaret eden Sanlav, yazılım güncellemelerinin yalnızca cihazın çalışması açısından değil, siber güvenlik açısından da önemli olduğunu söyledi.
Sanlav, kamera ve internet bağlantısı bulunan cihazların güvenlik ayarlarının kontrol edilmesini ve yazılımlarının güncel tutulmasını tavsiye ederek kullanıcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.