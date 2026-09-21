Gaziosmanpaşa'da Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda komşunun yakınları tarafından saldırıya uğradı. Kavgaya konu olan evin sahibi ise ünlü oyuncu Wilma Elles çıktı. Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası çift darbedildi (Haberin görselleri DHA'dan alındı)

İddiaya göre Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3-4 erkekle karşılaştı. İ.Y.'nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Ramazan Beleda ile Deniz Beleda, İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3-4 erkeğin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi.