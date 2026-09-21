Ürker, Erdoğan'ın "bir dünya lideri olduğunu" dile getirerek söz konusu buluşmayı yaşamanın "anlatılamayacak bir duygu" olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği altın için de teşekkür eden Ürker, buluşmayı "Anlatılamaz, çok duygulu bir an." sözleriyle ifade etti. Ürker, bu anıyı Mahir Selim büyüdüğünde kendisine anlatacaklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMI CUMHURBAŞKANI'NI SEVECEK VE ONA SAYGI DUYACAK ŞEKİLDE YETİŞTİRİYORUM"

Başkan Erdoğan'ı Türkevi önünde karşılayanlar arasında Mısır kökenli doktor Ahmed Abdullah da yer aldı.

Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı New York'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle tanışmak ve insanlık adına gösterdiği tüm çabalar için kendisine teşekkür etme fırsatı bulmak hepimiz için bir onur." diye konuştu.

Erdoğan'a "vakarı, nezaketi ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara yaptığı katkılar nedeniyle büyük saygı duyduğunu" belirten Abdullah, Erdoğan'ın yalnızca Suriyeliler, Filistinliler veya Gazze halkının değil; "yoksulların, muhtaçların ve mazlumların yanında duran biri" olduğunu söyledi.

Abdullah, tüm dünyadaki Müslümanlar adına Erdoğan'a teşekkür etme fırsatı yakaladığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize ailesi gibi davrandı, asla unutamayacağım bir andı." diye ekledi.

Mısır asıllı Amerikan vatandaşı Ahmed, "Uzun yıllardır New York'ta yaşıyorum. Doktorum ve çocuklarım burada doğdu. Onları da Cumhurbaşkanı'nı sevecek ve ona saygı duyacak şekilde yetiştiriyorum." dedi.