Başkan Erdoğan'a Türkevi'nde coşkulu karşılama: Ağlayan bebeği fark etti! Bariyeri açtırıp yanına gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Türkevi’ne gelişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kalabalığın arasında gördüğü bebeğin ailesinin yanına giderek 9 aylık Mahir Selim’e altın hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Türkevi'ne geldi. Türkevi önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerinin açılmasını istedi ve bebeğin ailesinin yanına gitti.Başkan Erdoğan'dan Mahir Selim bebeğe hediye
ERDOĞAN, BEBEĞİN AİLESİYLE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan, baba Muhammet Ürker ve anne Serra Ürker ile ayaküstü bir süre sohbet etti.
Bu sırada kalabalıktan ürkerek ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen Erdoğan, 9 aylık Mahir Selim'e altın hediye etti. Erdoğan, bebeğin ailesinden onu ağlatmamalarını istedi.
ERDOĞAN'I BEBEKLERİYLE BEKLEDİLER
Mahir Selim'in babası Muhammet Ürker, AA muhabirine yaptığı açıklamada Almanya'dan geldiklerini ve yağmura rağmen Başkan Erdoğan'ı karşılamak için 4 saat beklediklerini söyledi.
Erdoğan'la gerçekleştirdikleri sohbeti anlatan Ürker, "Sayın Cumhurbaşkanımız, çocuğu neden ağlattınız? diye bize sitem etti. Allah razı olsun, yanımıza gelerek bizleri mutlu etti. Mahir Selim de mutlu oldu." dedi.
Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği altın için de teşekkür eden Ürker, buluşmayı "Anlatılamaz, çok duygulu bir an." sözleriyle ifade etti. Ürker, bu anıyı Mahir Selim büyüdüğünde kendisine anlatacaklarını söyledi.
Ürker, Erdoğan'ın "bir dünya lideri olduğunu" dile getirerek söz konusu buluşmayı yaşamanın "anlatılamayacak bir duygu" olduğunu kaydetti.
Anne Serra Ürker ise heyecandan konuşamadığını belirterek Erdoğan'la sohbet etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.
"ÇOCUKLARIMI CUMHURBAŞKANI'NI SEVECEK VE ONA SAYGI DUYACAK ŞEKİLDE YETİŞTİRİYORUM"
Başkan Erdoğan'ı Türkevi önünde karşılayanlar arasında Mısır kökenli doktor Ahmed Abdullah da yer aldı.
Abdullah, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı New York'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle tanışmak ve insanlık adına gösterdiği tüm çabalar için kendisine teşekkür etme fırsatı bulmak hepimiz için bir onur." diye konuştu.
Erdoğan'a "vakarı, nezaketi ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara yaptığı katkılar nedeniyle büyük saygı duyduğunu" belirten Abdullah, Erdoğan'ın yalnızca Suriyeliler, Filistinliler veya Gazze halkının değil; "yoksulların, muhtaçların ve mazlumların yanında duran biri" olduğunu söyledi.
Abdullah, tüm dünyadaki Müslümanlar adına Erdoğan'a teşekkür etme fırsatı yakaladığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize ailesi gibi davrandı, asla unutamayacağım bir andı." diye ekledi.
Mısır asıllı Amerikan vatandaşı Ahmed, "Uzun yıllardır New York'ta yaşıyorum. Doktorum ve çocuklarım burada doğdu. Onları da Cumhurbaşkanı'nı sevecek ve ona saygı duyacak şekilde yetiştiriyorum." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'ne gelişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla selamlaştı ve bir süre sohbet etti. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle Türkevi'ne geçti.
Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere, "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz." dedi.
Bir gazetecinin "Programınız bayağı yoğun" demesi üzerine Erdoğan, "Bayağı yoğun." karşılığını verdi.