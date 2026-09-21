Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter! Yıldız isimlerle ilgili radikal kararlar
Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler artarken, milli ara sonrası kadroda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte Batrakov'un ilk 11'e alınması ve Sane'nin kulübeye çekilmesi gündemde.
Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik heyetin tercihleri tartışma konusu oldu.
Özellikle Okan Buruk'un oyun planı ve kadro seçimleri eleştirilirken, yönetim içinde de deneyimli teknik adama yönelik bazı itirazların bulunduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde kadro ve sistem üzerinde değişiklik yapılması bekleniyor.
YÖNETİMİN ELEŞTİRİLERİ 9 MADDEDE TOPLANDI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray yönetimindeki bazı isimler, Okan Buruk'un tercihleriyle ilgili dokuz farklı başlık üzerinden eleştirilerde bulundu.
Bu başlıklar arasında oyun planı ve rakip analizindeki eksiklikler, her karşılaşmada benzer taktik anlayışla sahaya çıkılması ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen 4-2-3-1 sisteminde ısrar edilmesi yer aldı.
Yöneticilerin ayrıca Trabzonspor'un orta sahadaki zaaflarının değerlendirilemediğini düşündüğü, İlkay Gündoğan'ın neden forma giyemediğinin sorgulandığı ve Batrakov'un forvet arkasında değerlendirilmesi gerektiği görüşünün dile getirildiği aktarıldı.
Savunma önündeki orta saha kurgusunun güçlendirilmesi, hücuma çıkışlarda yapılan top kayıplarının azaltılması ve sağ bekte yaşanan sorun nedeniyle 3-4-3 sisteminin denenmesi de gündeme getirilen başlıklar arasında.
MİLLİ ARA SONRASI KADRODA DEĞİŞİM
Trabzonspor karşısındaki ağır yenilginin ardından Okan Buruk'un ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Galatasaray'da öncelikli olarak sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun durumları takip edilecek.
Osimhen ile Lemina'nın milli ara sonrasında takıma dönmesi beklenirken, Singo'nun forma giyebilmesi için tamamen hazır hale gelmesi beklenecek.
Üç oyuncunun da sağlık durumlarının uygun olması halinde Kasımpaşa karşılaşmasında görev almaları planlanıyor.
BATRAKOV İLK 11'E DÖNÜYOR
Buruk'un kadroda planladığı değişikliklerden biri de Batrakov'la ilgili olacak.
Genç oyuncunun yeniden ilk 11'e alınması planlanırken, Trabzonspor karşılaşmasında etkisiz kalan Leroy Sane'nin kulübeye çekilmesi gündemde.
Böylece hücum hattındaki görev dağılımında da değişikliğe gidilecek.
Savunmanın göbeğinde de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.
Lemina ve Singo'nun dönüşüyle birlikte savunma ile orta saha arasındaki dengeyi güçlendirecek farklı formasyonların da değerlendirilmesi planlanıyor.