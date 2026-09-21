Sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde kadro ve sistem üzerinde değişiklik yapılması bekleniyor.

Özellikle Okan Buruk 'un oyun planı ve kadro seçimleri eleştirilirken, yönetim içinde de deneyimli teknik adama yönelik bazı itirazların bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray 'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik heyetin tercihleri tartışma konusu oldu.



YÖNETİMİN ELEŞTİRİLERİ 9 MADDEDE TOPLANDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray yönetimindeki bazı isimler, Okan Buruk'un tercihleriyle ilgili dokuz farklı başlık üzerinden eleştirilerde bulundu.

Bu başlıklar arasında oyun planı ve rakip analizindeki eksiklikler, her karşılaşmada benzer taktik anlayışla sahaya çıkılması ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen 4-2-3-1 sisteminde ısrar edilmesi yer aldı.