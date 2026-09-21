Komşuda panik: Türkiye’nin Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı Atina’yı alarma geçirdi
Türkiye’nin dört denizde gerçekleştireceği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunanistan’ın yakın takibine girdi. Greek City Times, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin alarma geçtiğini ve Türk filosunun hareketlerini izlemek üzere Ege’de deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçlarının konuşlandırıldığını yazdı. TCG Anadolu’nun Doğu Akdeniz’de görev alacak olması da Atina’nın dikkatini artırdı.
Türkiye'nin denizlerdeki kapsamlı tatbikatı Denizkurdu-I/2026, Yunanistan'da yakından takip ediliyor.
Türk Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştireceği tatbikatın ardından Yunan basını, Atina'nın Türk filosunun hareketlerini izlemeye aldığını öne sürdü. Greek City Times, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının Türk deniz unsurlarını yakından takip ettiğini ve Ege'de kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ile gözetleme araçlarının sevk edildiğini aktardı.
YUNAN BASINI "YUNANİSTAN ALARMDA" BAŞLIĞIYLA DUYURDU
Türk Deniz Kuvvetlerinin Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Greek City Times, gelişmeyi "Yunanistan alarmda" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Habere göre Türkiye, 20-24 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı tatbikat gerçekleştirecek.
Tatbikatın, çoklu tehdit ortamında kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliği ve karar alma kabiliyetini test etmeyi amaçladığı aktarıldı.
TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ'DE GÖREV ALACAK
Denizkurdu-I/2026'nın dikkat çeken aşamalarından biri 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri olacak.
Söz konusu faaliyetler, Türkiye'nin amiral gemisi ve savunma sanayisinin önemli platformlarından TCG Anadolu üzerinde icra edilecek.
Greek City Times, TCG Anadolu'nun Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini, Türkiye'nin kıyılarının ötesinde operasyon gerçekleştirme kapasitesinin göstergesi olarak değerlendirdi. Haberde, geminin bölgedeki faaliyetlerinin Yunanistan tarafından yakından izlendiği belirtildi.
YUNANİSTAN TÜRK FİLOSUNU TAKİP EDİYOR
Greek City Times'ın haberine göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı süresince Türk filosunun hareketlerini yakından takip ediyor.
Yunan askeri unsurlarının Ege'deki kritik noktalara sevk edildiği, denizaltılar ve gözetleme araçlarının da Türk Deniz Kuvvetlerinin faaliyetlerini izlemek amacıyla devreye sokulduğu öne sürüldü.
Haberde ayrıca Yunan Silahlı Kuvvetlerinin alarma geçirildiği iddiasına yer verildi.
ATİNA'NIN DİKKATİNİ EGE VE DOĞU AKDENİZ ÇEKİYOR
Yunan haber sitesi, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nı Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden gündeme gelen gerilimler çerçevesinde ele aldı.
Haberde, Ege'deki deniz yetki alanları, Yunan adalarının silahlandırılması ve Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımı üzerinden yaşanan anlaşmazlıklara dikkat çekildi.
Dört farklı deniz bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirileceği aktarılan tatbikatın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz aşamalarının Yunanistan tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
DENİZKURDU-I ÇOKLU TEHDİT ORTAMINI TEST EDECEK
Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında kuvvetler arasındaki koordinasyonun ve çoklu tehdit ortamında karar alma süreçlerinin sınanması hedefleniyor.
Tatbikatın Doğu Akdeniz ayağında 24 Eylül'de gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'nde faaliyetlerin TCG Anadolu üzerinde yürütülecek olması, Yunan basınının haberinde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Yunan basınındaki değerlendirmelere göre Atina, tatbikat boyunca Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.