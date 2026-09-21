Türkiye’nin Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı gerçekleştiriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Türk Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştireceği tatbikatın ardından Yunan basını, Atina'nın Türk filosunun hareketlerini izlemeye aldığını öne sürdü. Greek City Times, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının Türk deniz unsurlarını yakından takip ettiğini ve Ege'de kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ile gözetleme araçlarının sevk edildiğini aktardı.