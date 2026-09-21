"ÇOK DAHA FAZLA VEKİL GEÇECEK"

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Yeni Parti'den CHP'ye milletvekili geçişleri olacağı yönündeki açıklamasını yineledi.

Son günlerde yoğun temaslar yürütüldüğünü bildiren Fırat, CHP'ye doğru güçlü yöneliş gerçekleştiğini öne sürdü.

Daha önce kamuoyuna yansıyan 6 milletvekili sınırının aşılabileceğine işaret eden Fırat, TV100 yayınında şunları söyledi:

"Çok daha fazla vekil geçecek, onu söyleyeyim. Son bir haftada çok yoğun görüşmeler gerçekleşti. Ciddi bir yönelişin olacağını net bir biçimde ifade edeyim."