Fırat açıkladı: Yeni Parti’den CHP’ye dönüş dalgası... 6 vekili aşacak! Yoğun temas trafiği
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Yeni Parti saflarından CHP’ye geçiş hazırlığındaki milletvekili sayısının daha önce ifade edilen 6 ismin üzerine çıkacağını söyledi. Daha önce dile getirilen sayının aşılabileceğini vurgulayan Fırat, son günlerde yoğun diplomasi trafiği yürütüldüğünü aktardı. Fırat, Yeni Parti’den CHP’ye ciddi yöneliş olduğunu açıkladı. Özgür Özel’in istifa çağrılarının büyükşehir belediyelerinde karşılık bulmaması ve Mansur Yavaş gibi kritik isimlerin CHP’de kalmasının ardından, Meclis kulislerinde geri dönüş trafiği hızlandı.
CHP'yi bölüp parçalayarak kurulan Yeni Parti'de sular durulmuyor; Meclis koridorlarında başlayan ayrılık dalgası, yerini hızla "baba ocağına dönüş" hesaplarına ve perde arkasındaki pazarlıklara bıraktı.
"ÇOK DAHA FAZLA VEKİL GEÇECEK"
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Yeni Parti'den CHP'ye milletvekili geçişleri olacağı yönündeki açıklamasını yineledi.
Son günlerde yoğun temaslar yürütüldüğünü bildiren Fırat, CHP'ye doğru güçlü yöneliş gerçekleştiğini öne sürdü.
Daha önce kamuoyuna yansıyan 6 milletvekili sınırının aşılabileceğine işaret eden Fırat, TV100 yayınında şunları söyledi:
"Çok daha fazla vekil geçecek, onu söyleyeyim. Son bir haftada çok yoğun görüşmeler gerçekleşti. Ciddi bir yönelişin olacağını net bir biçimde ifade edeyim."
GERİ DÖNÜŞ MESAJLARI ARACILARLA İLETİLİYOR
Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına katılan bazı milletvekillerinin pişmanlık duyduğu iddiası üzerine açıklamalarda bulunan Fırat, önceki günlerde temas trafiğini doğrulamıştı.
Sürecin detaylarına değinen Fırat, "Daha bugün Yeni Parti'ye geçmiş 6 milletvekili CHP'ye dönmek istediklerini ifade ettiler. İsim vermem doğru olmaz ancak yaşananları ve süreci gördüler. Kemal Bey'i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir." diye konuşmuştu.
KAPI AÇIK
CHP Genel Merkezi kurmayları da söz konusu iddiaları doğrulayarak geri dönmek isteyen 6 ismin durumunun değerlendirmeye alındığını, kapılarının açık olduğunu ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını aktardı.
BELEDİYELERDE "YENİ" ÇAĞRILAR KARŞILIKSIZ KALDI
Özgür Özel'in yeni oluşum kurarak CHP'yi bölme hamlesi sonrasında yaptığı istifa çağrıları, büyükşehir belediye başkanları nezdinde yankı bulmadı.
Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer partilerinde kalarak CHP çatısı altındaki görevlerini sürdürdü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bağımsız kalmayı tercih ederek Yeni Parti saflarına katılmadı.
MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞECEK Mİ
Kulislerde transfer hareketliliği devam ederken TBMM'deki mevcut sandalye dağılımı da önemini koruyor.
Son verilere göre Meclis çatısı altında Yeni Parti 91 sandalyeyle temsil edilirken, CHP'nin sandalye sayısı 44 olarak kayıtlarda yer alıyor.