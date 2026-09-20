İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında çemberi daraltarak 4 büyük yatırım şirketinin tepe yöneticileri ile aile üyelerinin yurt dışı para ve kripto trafiğini mercek altına aldı.

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali inceleme kapsamı genişletildi.

YURT DIŞI KRİPTO TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık müzekkeresinde, adı geçen dört şirket ile alt şirketlerindeki tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.

Belirlenecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini kapsıyor.

MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı belirlenecek.