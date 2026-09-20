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Fon soruşturmasında 4 şirket yöneticisine MASAK incelemesi... Kripto transferlerine yakın takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dört büyük finans şirketinin yöneticileri ile yakınlarının mali hareketleri incelemeye alındı. MASAK’a gönderilen yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls yatırım şirketlerinin tepe isimlerinin yurt dışı para ve kripto transferlerinin tespit edilmesi istendi. Soruşturmada 2024 yılından günümüze kadar yapılan tüm işlemlerin ham veri olarak ivedilikle savcılığa iletilmesi istenirken dosyada gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

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Fon soruşturmasında 4 şirket yöneticisine MASAK incelemesi... Kripto transferlerine yakın takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında çemberi daraltarak 4 büyük yatırım şirketinin tepe yöneticileri ile aile üyelerinin yurt dışı para ve kripto trafiğini mercek altına aldı.

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MALİ VERİLERE MASAK KISKACI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali inceleme kapsamı genişletildi.

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.

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YURT DIŞI KRİPTO TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık müzekkeresinde, adı geçen dört şirket ile alt şirketlerindeki tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.

Belirlenecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini kapsıyor.

MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı belirlenecek.

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AİLE ÜYELERİNİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENECEK

Fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesapları değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olası mali işlemler araştırılıyor.

Para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar vasıtasıyla yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.

Müzekkerede yöneticilere ait tüm para giriş çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım şirketlerinin yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerini incelemeye aldı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım şirketlerinin yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerini incelemeye aldı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istenirken soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu bildirildi. Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülüyor.

MASAK'tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ile incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

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