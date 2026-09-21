Operasyondan görüntüler

OPERASYONUN DETAYLARINA TAKVİM ULAŞTI



TAKVİM operasyonun ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Orhan Doğan Hukuk Bürosu ve Alokaza Grubuna ilişkin hazırladığı ek denetim raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.

İncelemede trafik kazalarına ilişkin kişisel verilerin nasıl temin edildiği, kazazedelere nasıl ulaşıldığı, vekalet alma yöntemleri, hukuki takip ve tahsilat süreçleri ile bunlarla bağlantılı para hareketleri mercek altına alındı.

SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?

Rapordaki değerlendirmeye göre sistem, trafik kazalarından kısa sürede haberdar olabilen sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, tamirhaneler ve benzeri kişilerden kaza ve kazazede bilgilerinin maddi menfaat karşılığında temin edilmesiyle başlıyordu.

Ardından çağrı merkezleri üzerinden kazazedelere ulaşıldığı; değer kaybı, hasar farkı ve hak mahrumiyeti gibi gerekçelerle vatandaşların belirli avukatlara vekalet vermeye yönlendirildiği belirtildi.

Bu vekaletlerle Sigorta Tahkim Komisyonu, mahkemeler ve icra dairelerinde hukuki süreçler yürütüldüğü kaydedildi.

SEDDK, banka transferlerinin açıklamalarında kazazede adı, plaka, kaza tarihi veya dosya numarasıyla birlikte "komisyon", "aracılık", "aracı ödemesi", "dosya satın alma" ve "temlik satın alma" gibi ifadelerin kullanılmasını, veri veya dosya temininin menfaat karşılığı gerçekleştirildiği yönünde değerlendirdi.

ORHAN DOĞAN HUKUK BÜROSU HESAPLARINA YAKLAŞIK 13 MİLYAR TL GİRİŞ

Raporun en dikkat çeken bölümlerinden biri Orhan Doğan Hukuk Bürosunun hesap hareketleri oldu.

1 Ocak 2022-15 Eylül 2026 döneminde hesaplara sigorta şirketlerinden yaklaşık 6,1 milyar TL, icra dairelerinden 3,7 milyar TL, icra davaları sonucu vatandaşlardan ise yaklaşık 3 milyar TL olmak üzere toplam yaklaşık 13 milyar TL para girişi tespit edildiği belirtildi.

Yaklaşık 270 personelle faaliyet gösterdiği belirtilen büronun, son 12 ay içerisinde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 750 bini aşkın başvurunun yüzde 10'dan fazlasını gerçekleştirdiği raporda yer aldı.

527 KİŞİYE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN ÖDEME

SEDDK'nın incelemesinde, 100 bin TL'nin üzerinde işlem gerçekleştirilen 527 kişiye, 206 bin 758 dosya karşılığında toplam 1 milyar 69 milyon 604 bin 223 TL ödeme yapıldığı tespitine yer verildi.

Raporda örnek verilen İbrahim Aslan'a 3 bin 70 işlemde 15 milyon 624 bin 730 TL aktarıldığı; bazı transferlerin açıklamalarında dosya ve plaka bilgilerinin yanında "yüzde 5" ibaresinin bulunduğu kaydedildi.

Kişisel verileri ele geçirenlere baskın

İLİŞKİLİ TARAFLARA 2 MİLYAR TL

Aile bireyleri, ilişkili şirketler ve elektronik para kuruluşlarının da dahil olduğu hesaplara toplam 2 milyar 17 milyon 841 bin 189 TL aktarıldığı tespit edildi.

Raporda Adoba Gıda'ya 636,4 milyon TL, Adoba Dış Ticaret'e 400,4 milyon TL, Turkua Home'a 183,4 milyon TL ve Moka'ya 182,5 milyon TL aktarım yapıldığı belirtildi.

Aynı dönemde yaklaşık 2,05 milyar TL nakit çekim ve 94 milyon TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. İki gemi, lüks otomobiller ve gayrimenkuller de SEDDK'nın para hareketlerinin izinin kaybettirilmesine ilişkin değerlendirmesi kapsamında incelendi.

ALOKAZA GRUBUNDA 2,6 MİLYAR TL'LİK PARA GİRİŞİ

Raporda Alokaza Grubunun pazarlama ve organizasyon tarafında Alokaza Yazılım, Alotrafikkazası, Alokaza Anka, Alotutanak ve Kusur Kimde şirketleri sıralandı.

Zeynep Berrak Çüles ise ortaklık, yöneticilik, temsil ve hesap hareketleri nedeniyle SEDDK tarafından yapının merkezindeki aktör olarak değerlendirildi.