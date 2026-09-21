Trafik kazası verileriyle 15,6 milyarlık vurgun iddiası! 825 kişi hakkında soruşturma
Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı. 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken 4 ilde 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kişisel verilerle 15,6 milyarlık vurgun
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Soruşturmadaki tespitlere göre, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı.
MASAK VE SEDDK PARA TRAFİĞİNİ İNCELEDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemelerinde dikkat çeken para hareketleri belirlendi.
Gürlek'in açıklamasına göre bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
253 BİN KİŞİDEN VEKALETNAME
Soruşturmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise vekaletnamelere ilişkin oldu.
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre vatandaşlara yönelik ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı.
825 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Operasyon için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
Bakan Gürlek, soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirterek, vatandaşların kişisel verilerini kullanarak haksız kazanç sağladığı ve mesleki ya da kamusal yetkisini bu amaçla kullandığı tespit edilen kişiler hakkında yargı sürecinin işletileceğini bildirdi. Gürlek yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
OPERASYONUN DETAYLARINA TAKVİM ULAŞTI
TAKVİM operasyonun ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Orhan Doğan Hukuk Bürosu ve Alokaza Grubuna ilişkin hazırladığı ek denetim raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İncelemede trafik kazalarına ilişkin kişisel verilerin nasıl temin edildiği, kazazedelere nasıl ulaşıldığı, vekalet alma yöntemleri, hukuki takip ve tahsilat süreçleri ile bunlarla bağlantılı para hareketleri mercek altına alındı.
SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?
Rapordaki değerlendirmeye göre sistem, trafik kazalarından kısa sürede haberdar olabilen sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, tamirhaneler ve benzeri kişilerden kaza ve kazazede bilgilerinin maddi menfaat karşılığında temin edilmesiyle başlıyordu.
Ardından çağrı merkezleri üzerinden kazazedelere ulaşıldığı; değer kaybı, hasar farkı ve hak mahrumiyeti gibi gerekçelerle vatandaşların belirli avukatlara vekalet vermeye yönlendirildiği belirtildi.
Bu vekaletlerle Sigorta Tahkim Komisyonu, mahkemeler ve icra dairelerinde hukuki süreçler yürütüldüğü kaydedildi.
SEDDK, banka transferlerinin açıklamalarında kazazede adı, plaka, kaza tarihi veya dosya numarasıyla birlikte "komisyon", "aracılık", "aracı ödemesi", "dosya satın alma" ve "temlik satın alma" gibi ifadelerin kullanılmasını, veri veya dosya temininin menfaat karşılığı gerçekleştirildiği yönünde değerlendirdi.
ORHAN DOĞAN HUKUK BÜROSU HESAPLARINA YAKLAŞIK 13 MİLYAR TL GİRİŞ
Raporun en dikkat çeken bölümlerinden biri Orhan Doğan Hukuk Bürosunun hesap hareketleri oldu.
1 Ocak 2022-15 Eylül 2026 döneminde hesaplara sigorta şirketlerinden yaklaşık 6,1 milyar TL, icra dairelerinden 3,7 milyar TL, icra davaları sonucu vatandaşlardan ise yaklaşık 3 milyar TL olmak üzere toplam yaklaşık 13 milyar TL para girişi tespit edildiği belirtildi.
Yaklaşık 270 personelle faaliyet gösterdiği belirtilen büronun, son 12 ay içerisinde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 750 bini aşkın başvurunun yüzde 10'dan fazlasını gerçekleştirdiği raporda yer aldı.
527 KİŞİYE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN ÖDEME
SEDDK'nın incelemesinde, 100 bin TL'nin üzerinde işlem gerçekleştirilen 527 kişiye, 206 bin 758 dosya karşılığında toplam 1 milyar 69 milyon 604 bin 223 TL ödeme yapıldığı tespitine yer verildi.
Raporda örnek verilen İbrahim Aslan'a 3 bin 70 işlemde 15 milyon 624 bin 730 TL aktarıldığı; bazı transferlerin açıklamalarında dosya ve plaka bilgilerinin yanında "yüzde 5" ibaresinin bulunduğu kaydedildi.
Kişisel verileri ele geçirenlere baskın
İLİŞKİLİ TARAFLARA 2 MİLYAR TL
Aile bireyleri, ilişkili şirketler ve elektronik para kuruluşlarının da dahil olduğu hesaplara toplam 2 milyar 17 milyon 841 bin 189 TL aktarıldığı tespit edildi.
Raporda Adoba Gıda'ya 636,4 milyon TL, Adoba Dış Ticaret'e 400,4 milyon TL, Turkua Home'a 183,4 milyon TL ve Moka'ya 182,5 milyon TL aktarım yapıldığı belirtildi.
Aynı dönemde yaklaşık 2,05 milyar TL nakit çekim ve 94 milyon TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. İki gemi, lüks otomobiller ve gayrimenkuller de SEDDK'nın para hareketlerinin izinin kaybettirilmesine ilişkin değerlendirmesi kapsamında incelendi.
ALOKAZA GRUBUNDA 2,6 MİLYAR TL'LİK PARA GİRİŞİ
Raporda Alokaza Grubunun pazarlama ve organizasyon tarafında Alokaza Yazılım, Alotrafikkazası, Alokaza Anka, Alotutanak ve Kusur Kimde şirketleri sıralandı.
Zeynep Berrak Çüles ise ortaklık, yöneticilik, temsil ve hesap hareketleri nedeniyle SEDDK tarafından yapının merkezindeki aktör olarak değerlendirildi.
1 Ocak 2022-12 Eylül 2026 arasında grup dışındaki kişi ve kuruluşlardan grup kapsamındaki hesaplara toplam 2 milyar 598 milyon 904 bin 744 TL girdiği belirlendi.
Bu tutarın 1,672 milyar TL'sinin avukatlara, 228,9 milyon TL'sinin Alokaza şirketlerine ve 697,6 milyon TL'sinin eksper ve acente şirketlerine yöneldiği kaydedildi.
POLİÇE VE HASAR BİLGİLERİNE ERİŞEBİLEN İSİMLERE MİLYONLARCA LİRA
SEDDK, sigortacılık sektöründeki konumları nedeniyle poliçe ve hasar bilgilerine erişebilen kişi ve şirketlere gerçekleştirilen ödemeleri ayrıca mercek altına aldı.
Rapora göre sigorta sektöründe mesleki faaliyeti bulunan 10 kişi veya şirkete 10 bin 6 işlemde toplam 187 milyon 865 bin 165 TL aktarıldı.
Greyder Sigorta'ya yaklaşık 49,65 milyon TL, Orçun Cat'a 34,24 milyon TL ve Endoğru Sigorta'ya 32,61 milyon TL aktarım rapora yansıdı.
Hüseyin Demirel'e gerçekleştirilen 925 işlemin 922'sinin açıklamasında ise plaka veya kaza bilgileriyle birlikte "kaza hasar dosya satın alma" veya "temlik satın alma" benzeri ifadelerin bulunduğu belirtildi.
5 AVUKATIN HESABINA 1,3 MİLYAR TL TAHSİLAT
Bağlantılı olduğu belirtilen beş avukatın hesaplarına sigorta şirketlerinden 539 milyon 450 bin 28 TL, icra daireleri ve mahkeme veznelerinden ise 759 milyon 506 bin 441 TL olmak üzere toplam yaklaşık 1,3 milyar TL tahsilat girdiği tespit edildi.
Avukatlardan Alo şirketlerine 14 bin 362 işlemle 872,4 milyon TL aktarılırken şirketlerden avukatlara 332,9 milyon TL geri gönderildi.
SEDDK, bu hareketler sonucunda şirketler lehine 539,5 milyon TL net tutar kaldığını hesapladı.
Alo şirketleri ve avukatlardan Zeynep Berrak Çüles'in kişisel hesaplarına ise 1.675 işlemde 212,5 milyon TL aktarıldığı belirtildi.
PARA KUYUMCUYA DA GİTTİ: 96,9 MİLYON TL
Raporda altın ve kuyumculuk işlemleri de dikkat çekti. Alo Grubu ile bağlantılı avukatların hesaplarından Asım Eren Kuyumculuk'a 238 işlemde 96 milyon 915 bin 78 TL gönderildiği tespit edildi.
Bunun 63,8 milyon TL'lik bölümünün işlem açıklamalarında "altın alımı", "altın işlemi" veya "elden alınan altın bedeli" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
Rapora göre 10 Nisan 2026'da Alokaza Yazılım hesabına "iş avansı" açıklamasıyla giren 11,35 milyon TL'nin 8,2 milyon TL'si aynı gün "elden alınan altın bedeli" açıklamasıyla kuyumcuya gönderildi.
PERSONEL HESAPLARINA MAAŞIN ÇOK ÜZERİNDE PARA
SEDDK ayrıca bazı personel ve bağlantılı kişilerin hesaplarına maaşlarının çok üzerinde tutarlar aktarıldığını belirledi.
Yedi kişiye toplam 105 milyon 980 bin 458 TL gönderildiği, bu paranın yaklaşık 29,7 milyon TL'sinin daha sonra Zeynep Berrak Çüles ve bağlantılı avukatlara geri aktarıldığı raporda yer aldı.
SEDDK: 15,6 MİLYAR TL "İLLEGAL KAZANÇ"
Raporun genel değerlendirmesinde SEDDK, iki yapı bakımından toplam 15,6 milyar TL'yi "illegal kazanç" olarak nitelendirdi.
Yaklaşık 6 milyar TL'lik para hareketinin ise transferler, nakit işlemler, altın, bağlantılı hesaplar ve malvarlığı edinimleri üzerinden gizlenmesi veya izinin kaybettirilmesi amacı taşıdığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.
SEDDK'nın tespit ve değerlendirmelerini içeren rapor, önceki denetim raporunun devamı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere düzenlendi.