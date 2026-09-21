Sosyal medya mecralarının arkasındaki görünmez dijital orduların kitleleri nasıl yönlendirdiği, İsrail merkezli şirketlerin yapay zekayı bir silaha dönüştürerek sanal dünyayı kontrolsüz alana çevirmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Çin ve İran yönetimlerinin benzer dijital faaliyetleriyle birlikte ele alınan raporda, İsrail menşeli iki şirketin bağımsız şekilde paylaşım yapabilen yapay zeka ajanlarıyla platformları etki altına aldığı bildirildi.

NETANYAHU TROLLERİ AMERİKAN İSTİHBARATINA TAKILDI

Skandala karışan şirketlerden IntelEye, ekim seçimleri öncesinde İsrail iç siyasetini hedef alan faaliyetlerini savunma amaçlı araştırma olarak nitelendirdi.

Şirketin kurucu ortaklarından Maor Sellek, söz konusu deney için Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek modellerini kullandıklarını öne sürdü.

İddialara cevap veren Sellek, "IntelEye etki operasyonları yürütmüyor. DeepSeek ile yaptığımız çalışma; yetersiz güvenlik önlemlerine sahip modellerin nasıl kötüye kullanılabileceğini anlamak ve bu tür faaliyetlerin tespitini geliştirmek amacıyla, savunma odaklı araştırma ve test kapsamında gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Buna karşın şirketin devreye soktuğu yapay zeka ajanlarının sosyal medya platformlarında yaklaşık bin hesabı yönettiği, içerik paylaştığı ve diğer kullanıcılara doğrudan cevap verdiği belirlendi.

Amerikan istihbaratının 2026 yılının başlarında tespit ettiği operasyonda, IntelEye bünyesindeki bazı botların Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen, bazılarının karşıt paylaşımlar yaptığı kaydedildi.