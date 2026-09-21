Sosyal medya platformları İsrailli bot ordularının oyun alanı oldu! Yapay zekayla manipülasyon
Sosyal medya platformlarının yetersiz denetim mekanizmaları İsrail merkezli karanlık operasyonlara zemin hazırladı. NYT haberine göre, İsrailli iki özel şirket açık kaynaklı yapay zeka araçlarıyla sahte hesap orduları kurarak platformları manipülasyon sahasına çevirdi. İsrail iç siyasetindeki seçim süreçlerine etki etmek amacıyla Netanyahu lehine ve aleyhine eş zamanlı faaliyet yürüten bot ağları deşifre edilirken, sosyal medya şirketlerinin küresel manipülasyona karşı acziyeti gün yüzüne çıktı.
Sosyal medya mecralarının arkasındaki görünmez dijital orduların kitleleri nasıl yönlendirdiği, İsrail merkezli şirketlerin yapay zekayı bir silaha dönüştürerek sanal dünyayı kontrolsüz alana çevirmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.
DİJİTAL ALGI ÇİFTLİĞİ
The New York Times gazetesinde yer alan haber, İsrailli özel şirketlerin açık kaynaklı yapay zeka modellerini kullanarak sosyal medya platformlarında geniş çaplı manipülasyon ve etki operasyonları yürüttüğünü ortaya koydu.
Çin ve İran yönetimlerinin benzer dijital faaliyetleriyle birlikte ele alınan raporda, İsrail menşeli iki şirketin bağımsız şekilde paylaşım yapabilen yapay zeka ajanlarıyla platformları etki altına aldığı bildirildi.
NETANYAHU TROLLERİ AMERİKAN İSTİHBARATINA TAKILDI
Skandala karışan şirketlerden IntelEye, ekim seçimleri öncesinde İsrail iç siyasetini hedef alan faaliyetlerini savunma amaçlı araştırma olarak nitelendirdi.
Şirketin kurucu ortaklarından Maor Sellek, söz konusu deney için Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek modellerini kullandıklarını öne sürdü.
İddialara cevap veren Sellek, "IntelEye etki operasyonları yürütmüyor. DeepSeek ile yaptığımız çalışma; yetersiz güvenlik önlemlerine sahip modellerin nasıl kötüye kullanılabileceğini anlamak ve bu tür faaliyetlerin tespitini geliştirmek amacıyla, savunma odaklı araştırma ve test kapsamında gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Buna karşın şirketin devreye soktuğu yapay zeka ajanlarının sosyal medya platformlarında yaklaşık bin hesabı yönettiği, içerik paylaştığı ve diğer kullanıcılara doğrudan cevap verdiği belirlendi.
Amerikan istihbaratının 2026 yılının başlarında tespit ettiği operasyonda, IntelEye bünyesindeki bazı botların Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen, bazılarının karşıt paylaşımlar yaptığı kaydedildi.
YARISI BOT
İsrail merkezli diğer operasyonun varlığı Meta şirketi tarafından açıklandı.
Şirket, geçtiğimiz ay tespit ettiği faaliyeti İsrail merkezli ticari operasyon olarak tanımladı ve sistemin oldukça gelişmiş kuruluma sahip olduğunu aktardı.
Raporda yer alan bilgilere göre İsrail merkezli girişimler, insan yönlendirmesine ihtiyaç duymadan içerik üreten yapay zeka ajanları oluşturmak için Çin kaynaklı açık yazılımlardan yararlandı.
İsrail medyasında yer alan analizler tehlikenin ulaştığı seviyeyi gösterdi. Kanal 12 televizyonunun ocak ayında aktardığı verilerde, İsrail sosyal medyasındaki siyasi içerikli aktif hesapların yaklaşık yarısının bot olduğu bilgisi paylaşıldı.
YAPAY ZEKA TEHDİDİ
The New York Times haberinde, İran kaynaklı kampanyanın araştırmacılar nezdinde ciddi endişe oluşturduğu aktarıldı.
Sıradan Amerikan vatandaşı gibi davranan yapay zeka hesaplarını yaklaşık 80 bin kişinin takip ettiği, gazeteciler ile siyasetçilerin kamuoyu algısını değiştirmeyi amaçladığı bildirildi.
Sosyal ağları adeta manipülasyon sahasına dönüştüren İsrail kaynaklı ve uluslararası bot ağlarının, kullanıcı iradesini hedef alan faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.