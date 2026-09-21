MECLİS ARİTMETİĞİ BELİRSİZ

Adalar Belediyesi Meclisi bünyesinde toplam 11 meclis üyesi görev yapıyor.

Sandalye dağılımında CHP 9 üye ile çoğunluğu elinde bulundururken, AK Parti 2 üye ile temsil ediliyor.

Meclis grubundaki CHP'li üyelerden hangilerinin Yeni Parti saflarında hareket ettiği, hangilerinin CHP çatısı altında kaldığı yönündeki belirsizlik sürüyor.

CHP'li eski başkan Akpolat ile 1 meclis üyesi tutuklandığı için oy hakkı bulunmuyor.

3 üye ise görevden uzaklaştırıldığı için seçimde oy kullanamayacak.

AK PARTİ KAZANIR KORKUSU

CHP'li üyelerin 7'sinin seçime katılabileceği değerlendirilirken AK Parti'nin adayına oy kayması olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Adalar Belediyesi'ni AK Parti'nin kazanma ihtimalinin CHP ve Yeni Parti'de paniğe yol açtığı ve ortak hareket etmek için pazarlıkları sürdürebilmek adına zaman kazanmak için seçimi ertelettikleri kulislerde konuşuluyor.

CHP ile Yeni Parti son olarak Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etmişti. Fakat seçimi AK Parti kazanmıştı.