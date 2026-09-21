CANLI YAYIN
Geri

Adalar'da CHP-Yeni Parti ittifakı seçimi erteletti... Başkan vekili 23 Eylül’de belli olacak

Bölen ve bölünen bir kez daha aynı düzlemde buluştu. Adalar Belediyesi Başkan vekilliği seçimi, CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinin ortak kararla oturuma katılmaması üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül’e ertelendi. Sağlık sorunları gerekçesiyle istifa eden Medine Pamuk’un yerine yapılacak seçim öncesinde açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “masa başı planlarını bozmak” amacıyla Yeni Parti mensuplarıyla iş birliği kurarak oylamaya girmeme kararı aldıklarını söyledi. Adalar seçimini AK Parti'nin kazanma ihtimalinin Yeni-CHP'de paniğe yol açtığı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adalar'da CHP-Yeni Parti ittifakı seçimi erteletti... Başkan vekili 23 Eylül’de belli olacak

Adalar Belediyesi Meclisi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan seçim, toplantı yeter sayısının bulunamaması gerekçesiyle 23 Eylül'e ertelendi.

Süreç, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması sonrasında başkan vekilliği makamına getirilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Medine Pamuk'un, sağlık problemlerini gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmesiyle başladı.

İstifanın ardından İstanbul Valiliği, kanuni prosedür doğrultusunda Adalar Belediye Meclisi'nin 21 Eylül'de yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Adalarda kirli tezgah: Ruhsat, iskan, tadilat her işte yolsuzluk var! Ses kayıtları dosyada | Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandıAdalarda kirli tezgah: Ruhsat, iskan, tadilat her işte yolsuzluk var! Ses kayıtları dosyada | Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı

YENİ-CHP'DEN BOYKOT İTTİFAKI

Seçim oturumunun ertelenmesine yol açan boykot kararını, CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı sanal medya hesabından paylaştı.

Yeni Parti grubuyla ortak tutum aldıklarını açıklayan Sarı, "AKP'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesiyle boşalan Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, CHP ile Yeni Parti iş birliği neticesinde ertelendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesiyle boşalan Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, CHP ile Yeni Parti iş birliği neticesinde ertelendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MECLİS ARİTMETİĞİ BELİRSİZ

Adalar Belediyesi Meclisi bünyesinde toplam 11 meclis üyesi görev yapıyor.

Sandalye dağılımında CHP 9 üye ile çoğunluğu elinde bulundururken, AK Parti 2 üye ile temsil ediliyor.

Meclis grubundaki CHP'li üyelerden hangilerinin Yeni Parti saflarında hareket ettiği, hangilerinin CHP çatısı altında kaldığı yönündeki belirsizlik sürüyor.

CHP'li eski başkan Akpolat ile 1 meclis üyesi tutuklandığı için oy hakkı bulunmuyor.

3 üye ise görevden uzaklaştırıldığı için seçimde oy kullanamayacak.

AK PARTİ KAZANIR KORKUSU

CHP'li üyelerin 7'sinin seçime katılabileceği değerlendirilirken AK Parti'nin adayına oy kayması olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Adalar Belediyesi'ni AK Parti'nin kazanma ihtimalinin CHP ve Yeni Parti'de paniğe yol açtığı ve ortak hareket etmek için pazarlıkları sürdürebilmek adına zaman kazanmak için seçimi ertelettikleri kulislerde konuşuluyor.

Üsküdar koltuğu CHP ile Yeni Parti arasındaki buzları eritti: Başkanvekilliği seçimi öncesi ittifak kararıÜsküdar koltuğu CHP ile Yeni Parti arasındaki buzları eritti: Başkanvekilliği seçimi öncesi ittifak kararı

CHP ile Yeni Parti son olarak Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etmişti. Fakat seçimi AK Parti kazanmıştı.

Adalar Belediyesinde hesap zamanı! CHP’li üye isim isim suç duyurusunda bulundu: 20 ATM ihalesi mercek altındaAdalar Belediyesinde hesap zamanı! CHP’li üye isim isim suç duyurusunda bulundu: 20 ATM ihalesi mercek altında

Adalar Belediyesi Meclisi'nde CHP listesinden yer alan isimler şunlardı:

  1. Fırat Durak
  2. Mehmet Nuri Kaya
  3. Mehmet Turgut Erdoğan
  4. Aytül Eşkiyan
  5. Yavuz Çiftçioğlu
  6. İsmail Onur Balbınar
  7. Ahmet Tanay Garip
  8. Medine Pamuk
  9. Nesimi Aday

Mecliste AK Parti sıralarında oturan üyeler şu isimlerden oluşuyor:

  1. Kemal Türkyılmaz
  2. Münevver Durmuş

İstanbul Valiliği tarafından 21 Eylül 2026 tarihi için planlanan oylamaya, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın duyurduğu ortak boykot kararı doğrultusunda meclis üyeleri katılmadı. İstanbul Valiliği tarafından 21 Eylül 2026 tarihi için planlanan oylamaya, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın duyurduğu ortak boykot kararı doğrultusunda meclis üyeleri katılmadı.

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 26-27 Eylül'de 75 ilde tüm filmler 90 lira
SONRAKİ HABER

Sinemaya gitmeyen kalmasın

 Türkiye'de güneş ve rüzgardan 10 yıllık kazanım! 442,2 TWh elektrik üretildi: 354 milyon ton karbon emisyonu engellendi
ÖNCEKİ HABER

Güneş ve rüzgar enerjisinde 10 yıllık kazanım
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler