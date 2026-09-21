Adalar'da CHP-Yeni Parti ittifakı seçimi erteletti... Başkan vekili 23 Eylül’de belli olacak
Bölen ve bölünen bir kez daha aynı düzlemde buluştu. Adalar Belediyesi Başkan vekilliği seçimi, CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinin ortak kararla oturuma katılmaması üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül’e ertelendi. Sağlık sorunları gerekçesiyle istifa eden Medine Pamuk’un yerine yapılacak seçim öncesinde açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “masa başı planlarını bozmak” amacıyla Yeni Parti mensuplarıyla iş birliği kurarak oylamaya girmeme kararı aldıklarını söyledi. Adalar seçimini AK Parti'nin kazanma ihtimalinin Yeni-CHP'de paniğe yol açtığı değerlendiriliyor.
Adalar Belediyesi Meclisi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan seçim, toplantı yeter sayısının bulunamaması gerekçesiyle 23 Eylül'e ertelendi.
Süreç, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması sonrasında başkan vekilliği makamına getirilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Medine Pamuk'un, sağlık problemlerini gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmesiyle başladı.
İstifanın ardından İstanbul Valiliği, kanuni prosedür doğrultusunda Adalar Belediye Meclisi'nin 21 Eylül'de yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanacağını kamuoyuna duyurmuştu.
YENİ-CHP'DEN BOYKOT İTTİFAKI
Seçim oturumunun ertelenmesine yol açan boykot kararını, CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı sanal medya hesabından paylaştı.
Yeni Parti grubuyla ortak tutum aldıklarını açıklayan Sarı, "AKP'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
MECLİS ARİTMETİĞİ BELİRSİZ
Adalar Belediyesi Meclisi bünyesinde toplam 11 meclis üyesi görev yapıyor.
Sandalye dağılımında CHP 9 üye ile çoğunluğu elinde bulundururken, AK Parti 2 üye ile temsil ediliyor.
Meclis grubundaki CHP'li üyelerden hangilerinin Yeni Parti saflarında hareket ettiği, hangilerinin CHP çatısı altında kaldığı yönündeki belirsizlik sürüyor.
CHP'li eski başkan Akpolat ile 1 meclis üyesi tutuklandığı için oy hakkı bulunmuyor.
3 üye ise görevden uzaklaştırıldığı için seçimde oy kullanamayacak.
AK PARTİ KAZANIR KORKUSU
CHP'li üyelerin 7'sinin seçime katılabileceği değerlendirilirken AK Parti'nin adayına oy kayması olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Adalar Belediyesi'ni AK Parti'nin kazanma ihtimalinin CHP ve Yeni Parti'de paniğe yol açtığı ve ortak hareket etmek için pazarlıkları sürdürebilmek adına zaman kazanmak için seçimi ertelettikleri kulislerde konuşuluyor.
CHP ile Yeni Parti son olarak Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etmişti. Fakat seçimi AK Parti kazanmıştı.
Adalar Belediyesi Meclisi'nde CHP listesinden yer alan isimler şunlardı:
- Fırat Durak
- Mehmet Nuri Kaya
- Mehmet Turgut Erdoğan
- Aytül Eşkiyan
- Yavuz Çiftçioğlu
- İsmail Onur Balbınar
- Ahmet Tanay Garip
- Medine Pamuk
- Nesimi Aday
Mecliste AK Parti sıralarında oturan üyeler şu isimlerden oluşuyor:
- Kemal Türkyılmaz
- Münevver Durmuş