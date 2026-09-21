1.070 kişilik şaibe! Usulsüz vatandaşlıkta ikinci dalga operasyon

Muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.



İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.



İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edildi.



Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi.



Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 72 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konurken, 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı.



30 şirkete el konularak kayyum atandı.



Nitekim usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatıldı.



Bakan Gürlek, Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır" dedi.



İkinci dalga operasyon yapılan şirketlerden Gül İnşaat AŞ ve Beyaz İnşaat Silivri'de görülen İBB davasında İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile rüşvet ilişkisine girdiği biliniyor.



Şüpheli şahıslar listesinde Gül İnşaat'tan Ali Gül, Mehmet Gül, Çetin Gül, Osman Gül, Metin Gül, Ahmet Gül, Mustafa Kubilay Gül, Yalçın Gül ve Gülsüm Aydın bulunuyor.



Beyaz İnşaat'tan Muzaffer Beyaz listesinin başında yer alıyor.