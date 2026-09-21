Mason Greenwood'un iki gol ve bir asistlik katkısı da haberlerde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Avrupa'nın önde gelen spor yayın organları, sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetini manşetlerine taşırken, özellikle Vedat Muriç'in dört gollük performansına vurgu yaptı.

Portekiz'in A Bola gazetesi ise Fenerbahçe'nin "yıkıcı bir performans" sergilediğini belirterek, ilk yarıda maçın büyük bölümünü çözen ekibin ikinci yarıda farkı artırdığını aktardı.

Almanya'dan Liga Blatt, "8-0! Muriç dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!" başlığını kullanırken, sarı-lacivertlilerin çalkantılı haftaların ardından farklı bir galibiyetle dönüş yaptığını yazdı.



İspanyol basınında da Muriç öne çıktı. Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini tarihi bir sonuç olarak aktarırken, Kosovalı forvetin dört golünü ve Greenwood'un iki golünü öne çıkardı.

Marca da Muriç'in dört golle Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde başrol oynadığını yazdı. AS ise "Muriç coştu: dört gol!" başlığıyla deneyimli forvetin performansına dikkat çekti.