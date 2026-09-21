Avrupa'da gündem Fenerbahçe! İşte o manşetler
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu. Tarihi galibiyetin öne çıkan isimleri dört gol atan Vedat Muriç ve iki kez fileleri havalandıran Mason Greenwood oldu.
Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, Türkiye sınırlarının dışına da taşındı.
Avrupa'nın önde gelen spor yayın organları, sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetini manşetlerine taşırken, özellikle Vedat Muriç'in dört gollük performansına vurgu yaptı.
Mason Greenwood'un iki gol ve bir asistlik katkısı da haberlerde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
MURİÇ'TEN DÖRT GOL
Almanya'dan Liga Blatt, "8-0! Muriç dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!" başlığını kullanırken, sarı-lacivertlilerin çalkantılı haftaların ardından farklı bir galibiyetle dönüş yaptığını yazdı.
Portekiz'in A Bola gazetesi ise Fenerbahçe'nin "yıkıcı bir performans" sergilediğini belirterek, ilk yarıda maçın büyük bölümünü çözen ekibin ikinci yarıda farkı artırdığını aktardı.
İspanyol basınında da Muriç öne çıktı. Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini tarihi bir sonuç olarak aktarırken, Kosovalı forvetin dört golünü ve Greenwood'un iki golünü öne çıkardı.
Marca da Muriç'in dört golle Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde başrol oynadığını yazdı. AS ise "Muriç coştu: dört gol!" başlığıyla deneyimli forvetin performansına dikkat çekti.
GREENWOOD DA MANŞETLERDE
Fransa'dan L'Equipe, Muriç'in dört golünün yanı sıra Greenwood'un iki, Guendouzi'nin ise bir gol attığını belirterek Fenerbahçe'nin üç maçlık galibiyetsiz serisinin ardından farklı bir sonuç aldığını yazdı.
Foot Mercato ise haberinin başlığında Greenwood'u öne çıkararak İngiliz futbolcunun iki gol ve bir asistlik performansına dikkat çekti.
İtalya'dan Tuttomercatoweb de 8-0'lık skoru manşetine taşırken, Muriç'in dört golüne vurgu yaptı.
Haberde Romelu Lukaku'nun karşılaşmaya yedek başladığı ve 69. dakikada Muriç'in yerine oyuna girdiği aktarılırken, Kosovalı futbolcunun bu dakikaya kadar dört gol atarak santrfor pozisyonundaki etkisini gösterdiği belirtildi.
Kosova'dan Periskopi ise Muriç'in performansını "55 dakikada dört gol" başlığıyla duyurdu.
Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinde Kosovalı oyuncunun taraftarlara önemli bir gol şovu sunduğu ifade edildi.