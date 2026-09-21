Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumları! İsmail Kartal'a çift forvet eleştirisi
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Kanarya henüz ilk dakikada kazandığı penaltı ile öne geçerken, maçtan da 8-0 galip ayrıldı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin bu tarihi galibiyetini yorumlarken, İsmail Kartal'a çift forvet eleştirileri geldi. İşte o yazılar...
Fenerbahçe için lig şimdi başlıyor - ABDULLAH ERCAN
Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı vardı. Sarı-Lacivertliler Eyüpspor önünde belki Türkiye Ligi'nin gol rekorunu kırabilirdi. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kazanması Fenerbahçe'nin galibiyetini mecburi duruma getirmişti. Bu skor aynı zamanda 4 takımlı şampiyonluk yarışının tekrar başlamasını sağladı. Tabii ki 8-0'lık galibiyette oyunu çok anlatmaya gerek yok ama Vedat'ın performansı çok önemliydi.
Akla gelen soru 'Vedat Gaziantep'te neden yedekti?' Takımın öz güveni açısından bu farklı galibiyet çok önemli. Şimdi 21 günlük ara var. Başta Asensio olmak üzere sakatların dönecek olması hem mental hem fiziksel olarak Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek. Milli maç arasından sonra tekrar 4 şampiyon adayının başlayacağı bir ligi tekrar seyredeceğiz. Tabii ki İsmail hoca için bu farklı galibiyet çok anlamlı. Çünkü aksi bir neticede farklı şeyler konuşabilirdik. Ancak İsmail hocaya bu ortamda kimle oynamak isterseniz o da hiç şüphe yok ki 'Eyüpspor' derdi. Bu tabii ki Fenerbahçe için test maçı değil ama 8-0'lık skor Süper Lig için çok önemli. İsmail hoca Lukaku ve Asensio'yu milli aradan sonra efektif olarak kullanabilirse hem kadro açısından hem de alternatif yaratma açısından olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Fenerbahçe bu galibiyetle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Ancak bahsettiğim gibi milli arada İsmail Kartal takıma yeni bir çehre kazandırmak ve 6 hafta içinde yapılan hataları tekrarlamamak zorunda. Bu ara Sarı-Lacivertliler için gerçekten çok değerli. Bunu iyi bir şekilde kullanırlarsa Fenerbahçe için yeni bir dönem başlayacaktır.
Ligin kalitesini artırıyor! - GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Gaziantep'te İsmail Kartal'ın istifası takıma reaksiyon vermezken, Galatasaray'ın yenilmesi Fenerbahçe'yi hareketlendirmiş gibiydi. Eyüp bu sezonun küme düşme favorilerinden biri olsa da Fenerbahçe'nin iştahlı futboluna gölge düşmemeli.
Maçı tribünlerin '10, 10' tezahüratları arasında izledik. Belki takım Lukaku'ya gol attırmaya çalışmasa, çok rahat 10 olacak maçtı. Ancak futbolcuların kendi istatistiğini düşünmeden Lukaku'yu golle buluşturmak istemeleri, güzel bir takımdaşlık örneğiydi.
Maçın yıldızı tabii ki 4 gol atan Vedat Muriç'ti. Vedat, 4 gol atmasının yanı sıra Fenerbahçe'nin bağlantı oyununda da kendisinden istenen her şeyi yerine getirdi. Salah'ın ardından Greenwood'u izlemek de ayrı bir keyifti. İkili, ligin kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.
Öte yandan İsmail Kartal'ın Nene'yi ana planda düşünmemesini de anlamıyorum. Eyüp maçında ısınmaya dahi gönderilmeyen Nene, İsmail hoca tarafından basın toplantısında alternatifler arasında bile sayılmadı. Geçtiğimiz sezonun en skorer isimlerinden biri olan Nene'nin rotasyona eklenmesi Fenerbahçe'nin elini oldukça rahatlatacaktır.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği hafta, Fenerbahçe aldığı destansı galibiyetle zirveye yeniden tutundu. Milli ara sonrası Asensio'nun da sağlıklı bir şekilde takıma dönecek olmasıyla, Fenerbahçe yeniden şampiyonluğun favorileri arasına yazılacaktır.
Beyaz sayfa! - ZEKİ UZUNDURUKAN
Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelen bir galibiyet oldu. Fenerbahçe adeta leblebi gibi gol atarken, Eyüpspor sürekli santra yapmak zorunda kaldı. Maçın hemen başında Greenwood ile gelen gol, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin farka gideceğinin sinyalini verdi. Tek kale bir maç oldu. Eyüpspor'un çok zayıf bir kadrosu var. Futbol bilgisine hayranlık duyduğum ve çok iyi bir teknik adam olduğuna inandığım Özhan Pulat ne yapsın ki bu kadro ile... Eyüpspor ocak ayında kadrosunu güçlendirmeli. Yoksa bu ligde kalıcı olmaları çok zor. Maç daha birinci dakikadan itibaren karınca ile filin savaşına döndü. Fenerbahçe tam 8 gol atarken birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. İki takım arasındaki güç ve kalite farkı, güneş ışığı ile mum aydınlığı misaliydi. İsmail Kartal'ın istifa edip, tekrar geri dönmesiyle türbülansa giren Fenerbahçe, bu tarihi galibiyet ile kendine geldi. Milli maç arasına çok moralli girdi. Bir gün öncesinden Trabzonspor'un Galatasaray'ı farkı mağlup etmesi, Fenerbahçe'yi Eyüpspor maçına öyle bir motive etmiş ki... Ayağına topu alan her oyuncu, rakip kalede gol aradı. Vedat Muriç ve Greenwood'un ön plana çıktığı bir maç oldu. Kadıköy'de tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, art arda gelen gollerle harika bir pazar günü yaşamış oldular. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı şaşaalı galibiyet ile şampiyonluk yarışına dört elle sarıldı. İsmail Kartal, koltuğunu sağlamlaştırdı. En önemlisi ise taraftarın, takıma olan güveni arttı. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de beyaz bir sayfa açtı. Bu sayfaya tarihi sezonun ilk sonucunu yazdı: 8-0. Yine de Eyüpspor karşısında alınan bu farklı sonuç, Fenerbahçe'de bir rehavet havasına dönüşmemeli. Çünkü rakip gerçekten çok zayıftı. Fenerbahçe'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda göstereceği reaksiyon çok önemli. Bu ligde zayıf takımlar kadar çok güçlü takımlar da var. Bu sezon şampiyonu, güçlü takımlar karşısında alınan sonuçlar belirleyecek. O yüzden İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki eksikleri çok iyi görmesi ve güçlü rakiplerini çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Tek kaleye dönen maçta rakip kaleye atılan 8 gol, elbette ki Fenerbahçe'ye büyük bir özgüven kazandırdı. Fenerbahçe'yi ligden çok Şampiyonlar Ligi maçları yoracak. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi kadrolarının çok iyi planlanması gerekiyor.
Uçuş modu! - EMRE BOL
Fenerbahçe Eyüpspor'a gol oldu yağdı adeta. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu maç kesinlikle gösterge bir maç olmaz.
Zira rakibin seviyesi düşük bile değil. Yerlerde, yerlerde!
Eyüpspor yönetimi hiç kusura bakmasın, bu takım paraşütsüz düşer.
Ancak öyle ya da böyle hem İsmail Kartal'a hem Fenerbahçe yönetimine hem de camiaya büyük moral oldu.
Oyuncular gol-asist istatistiklerini arttırdılar. Taraftarın hedefindeki futbolcular için dahi barışma fırsatıydı.
Fenerbahçe'de kötü, Eyüpspor'da ise iyi oynayan kimse yoktu. Vedat Muriç üzerindeki pası tamamen attı.
Oyundan çıkmasaydı büyük ihtimalle kariyer rekoru kıracaktı.
İsmail hocadan onu çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın.
Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir.
Lukaku'yu izledikçe inanın bazen hayrete düşüyorum. Böylesine ağır bir oyuncunun nasıl büyük takımlarda büyük istatistiklere imza attığına şaşırmamak mümkün değil. Bence bu sezon sarılacivertlilerin bir numaralı santrforu Vedat olur. Lukaku kendine gelmezse devre arası yollar ayrılır.
Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da… Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor.
Aşık hava matinesi - Hakkı Yalçın
Bana sorarsanız Eyüp maçı, Fenerbahçe adına kötü futbola başkaldırının açılış maçı. Bu sonuç Konya'da koşar gibi yapanlarla Eyüpspor karşısında koşanlar arasındaki farkın yansıması. Kim ne derse desin bu takıma galibiyet yakışıyor mazeret değil. O yüzden bu sonucu "endişeye mahal yok" konulu bir dönüş manevrası sayalım. Bir teknik adamın kendi yoluna koyduğu taşları da kaldırdığını varsayalım. Eyüpspor'un hangi kafayla savunmayı bu kadar önde kurduğunun hesabı yok. İki takım arasındaki kalite farkını yok saymak da insafsızlık olur. Ama Fenerbahçenin hakkını vermezsek daha büyük haksızlık olur. Çünkü bu takım yıllardır böyle rakiplere verdiği puanların bedelini ödedi. Maç boyu oyunu tamamen kontrolünde tutan ve rakibine neredeyse top göstermeyen bir Fenerbahçe vardı. Ritmini tutturan ve direncini sahaya yayan takımdaki heyecan ve istek, Vedat Muric'in yüzünü kaleye dönük oynamasıyla doğru orantılıydı ve Muric golcü olmanın bütün sırlarını ifşa etti. Bir futbolcunun kendisini golcü olduğuna inandırması gerekmiyor, sadece olması gerektiği yerde bulunması ve vuruş ustalığına sahip olması yeterli. Muric'in attığı goller kadar dinamizmi ve yıpratıcı yanı geçmiş maçların çok önündeydi. Lukaku oyuna girdikten sonra girdiği iki net pozisyonu harcadıktan sonra kendi kendime söylendim. "Bu takıma gol atamayan bir santrfor başka kime atar acaba?" Herhalde hazırlıkları biraz daha sürecek gibi. Rakip ne olursa olsun, Fenerbahçe adına önceki maçlarda hırıltılı orta alan bu kez oksijen deposuydu. 'Gündüz gözüyle ressam' benim için Guendouzi'ydi. Hem klastı hem de kaleye şut çekme özelliğinden yoksun olmanın ipini çekerken ve kendine yakışan bir gol attı. Sol ayağındaki sihri yaratıcı bir güce dönüştüren Greenwood için de özel bir gündü. Ake ve Kante benim için zaten her maçta tırnak içinde. İsmail Yüksek'i de harika buldum. Takım farklı bir sonuca koşarken bile kaleci Ederson'un oyunu ne kadar ciddiye aldığını ilk yarıda iki pozisyonda gördük. Aslına bakarsanız takımın bu sezon en değerli kazancı. Rakip ne olursa olsun, böyle farklı bir sonuç taraftar için futbol sinemasında; "aşık hava matinesiydi." Son yıllarda bu kadar keyifli izledikleri maç çok azdır. Madem öyle futbolun kapısı açıldıysa; mazeretlerin değil, futbolun ustalığına soyunanları görmek istiyoruz. Bir maçta değil her maçta.
Vedat çıkmasa daha çok atardı - AHMET ÇAKAR
Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu. Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı. Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi. Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı. Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu. Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı... 'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar. Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor. Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor. Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil. İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.
20 dakikada maçı bitirdi! - ÖMER ÜRÜNDÜL
Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı. Gelelim genel gözlemlerime…
Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı. Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi. Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı. Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi.
Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat.