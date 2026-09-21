



Uçuş modu! - EMRE BOL



Fenerbahçe Eyüpspor'a gol oldu yağdı adeta. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu maç kesinlikle gösterge bir maç olmaz.

Zira rakibin seviyesi düşük bile değil. Yerlerde, yerlerde!

Eyüpspor yönetimi hiç kusura bakmasın, bu takım paraşütsüz düşer.

Ancak öyle ya da böyle hem İsmail Kartal'a hem Fenerbahçe yönetimine hem de camiaya büyük moral oldu.

Oyuncular gol-asist istatistiklerini arttırdılar. Taraftarın hedefindeki futbolcular için dahi barışma fırsatıydı.

Fenerbahçe'de kötü, Eyüpspor'da ise iyi oynayan kimse yoktu. Vedat Muriç üzerindeki pası tamamen attı.

Oyundan çıkmasaydı büyük ihtimalle kariyer rekoru kıracaktı.

İsmail hocadan onu çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın.

Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir.

Lukaku'yu izledikçe inanın bazen hayrete düşüyorum. Böylesine ağır bir oyuncunun nasıl büyük takımlarda büyük istatistiklere imza attığına şaşırmamak mümkün değil. Bence bu sezon sarılacivertlilerin bir numaralı santrforu Vedat olur. Lukaku kendine gelmezse devre arası yollar ayrılır.

Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da… Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor.





Aşık hava matinesi - Hakkı Yalçın



Bana sorarsanız Eyüp maçı, Fenerbahçe adına kötü futbola başkaldırının açılış maçı. Bu sonuç Konya'da koşar gibi yapanlarla Eyüpspor karşısında koşanlar arasındaki farkın yansıması. Kim ne derse desin bu takıma galibiyet yakışıyor mazeret değil. O yüzden bu sonucu "endişeye mahal yok" konulu bir dönüş manevrası sayalım. Bir teknik adamın kendi yoluna koyduğu taşları da kaldırdığını varsayalım. Eyüpspor'un hangi kafayla savunmayı bu kadar önde kurduğunun hesabı yok. İki takım arasındaki kalite farkını yok saymak da insafsızlık olur. Ama Fenerbahçenin hakkını vermezsek daha büyük haksızlık olur. Çünkü bu takım yıllardır böyle rakiplere verdiği puanların bedelini ödedi. Maç boyu oyunu tamamen kontrolünde tutan ve rakibine neredeyse top göstermeyen bir Fenerbahçe vardı. Ritmini tutturan ve direncini sahaya yayan takımdaki heyecan ve istek, Vedat Muric'in yüzünü kaleye dönük oynamasıyla doğru orantılıydı ve Muric golcü olmanın bütün sırlarını ifşa etti. Bir futbolcunun kendisini golcü olduğuna inandırması gerekmiyor, sadece olması gerektiği yerde bulunması ve vuruş ustalığına sahip olması yeterli. Muric'in attığı goller kadar dinamizmi ve yıpratıcı yanı geçmiş maçların çok önündeydi. Lukaku oyuna girdikten sonra girdiği iki net pozisyonu harcadıktan sonra kendi kendime söylendim. "Bu takıma gol atamayan bir santrfor başka kime atar acaba?" Herhalde hazırlıkları biraz daha sürecek gibi. Rakip ne olursa olsun, Fenerbahçe adına önceki maçlarda hırıltılı orta alan bu kez oksijen deposuydu. 'Gündüz gözüyle ressam' benim için Guendouzi'ydi. Hem klastı hem de kaleye şut çekme özelliğinden yoksun olmanın ipini çekerken ve kendine yakışan bir gol attı. Sol ayağındaki sihri yaratıcı bir güce dönüştüren Greenwood için de özel bir gündü. Ake ve Kante benim için zaten her maçta tırnak içinde. İsmail Yüksek'i de harika buldum. Takım farklı bir sonuca koşarken bile kaleci Ederson'un oyunu ne kadar ciddiye aldığını ilk yarıda iki pozisyonda gördük. Aslına bakarsanız takımın bu sezon en değerli kazancı. Rakip ne olursa olsun, böyle farklı bir sonuç taraftar için futbol sinemasında; "aşık hava matinesiydi." Son yıllarda bu kadar keyifli izledikleri maç çok azdır. Madem öyle futbolun kapısı açıldıysa; mazeretlerin değil, futbolun ustalığına soyunanları görmek istiyoruz. Bir maçta değil her maçta.





Vedat çıkmasa daha çok atardı - AHMET ÇAKAR



Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu. Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı. Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi. Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı. Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu. Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı... 'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar. Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor. Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor. Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil. İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.