Ciro Immobile’den 1.5 ay sonra gol sevinci!

Beşiktaş'ta son haftaların tartışılan isimlerinden biri olan Ciro Immobile, Hatayspor maçıyla Süper Lig'deki gol orucuna son verdi. 34 yaşındaki golcü, 20 Ekim'deki Konyaspor maçında fileleri havalandırmış ve o tarihten bu yana gol sevinci yaşamamıştı. Tecrübeli golcü dün attığı golle 1.5 aylık suskunluğuna son verdi. Immobile, Süper Lig'de ilk 9 haftada 8 kez gol sevinci yaşadı. Yıllık 6 milyon Euro kazanan İtalyan golcü, Samsunspor, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında forma giymesine rağmen gol atmayı başaramadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN