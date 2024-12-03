Alperen Şengün şov!

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 119-116 mağlup etti. 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı.

Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous- Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı. Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma ile galibiyet sayılarını eşitledi.