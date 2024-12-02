Berke Özer’in kariyer gecesi

Lider Galatasaray dün çok önemli 2 puan kaybederken gecenin yıldızı hiç tartışmasız Berke Özer oldu... Başarılı kaleci dün tam 12 kurtarış yaparken kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Belki de sezonun en etkileyici kaleci performansına imza atan Berke Özer özellikle 86. dakikada üst üste Kerem Demirbay ve Jelert'in şutlarını kurtararak inanılmazı başardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Berke, "Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray'a karşı bir peformansım vardu. Onu ilk sıraya, bugünü ise ikinci sıraya koyuyorum" ifadesini kullandı.

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