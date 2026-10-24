Bazı gemilerde dron saldırılarına karşı yaşam alanları, köprü üstü ve güvertelerin çevresinde koruyucu ağ ve kafeslerin yerleştirildiği tespit edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü gemilerde alınan bu önlemlerin risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de saldırılara hedef olan sivil gemiler, güvenliklerini sağlamak için kendi önlemlerini almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e sefer yapacak bazı gemilerde; savaş nedeniyle yapılan saldırılardan korunmak amacıyla yaşam alanları, köprü üstü, açık güverteler ve diğer bölümlerin çevresinde koruyucu ağ, tel, bariyer, kafes veya benzeri geçici koruyucu düzeneklerin oluşturulduğu tespit edildi.

Karadeniz'de saldırı riski nedeniyle sivil gemiler güvenlik önlemlerini artırıyor. (Fotoğraf: AA)

Bu koruma araçlarının, özellikle son dönemlerde artan dron/İHA saldırılarına karşı yerleştirildiği belirlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemilerde alınan bu önlemlerle ilgili denizcilik sektörüne uyarıda bulundu.

Uyarıda gemilerin ve personelin güvenliği için oluşturulan ağkafes gibi düzeneklerin, gemilerin uluslararası sözleşmeler kapsamında bulundurması gereken can kurtarma araçları, yangınla mücadele sistemleri, tahliye kaçış yolları, acil durum haberleşme sistemleri ve emniyet açısından kritik diğer ekipmanların kullanımını engelleyebileceğini bildirdi.

KAPTANLARA UYARI

Bakanlık, dron/İHA saldırılarına karşı kurulan bu düzeneklerin, gemilerin seyir emniyeti ile personelin can güvenliğinde de risk oluşturabileceğini kaydederek, kaptanların, kritik sistemlerin engellenmemesi konusunda uyarılmasını istedi. Gemi acenteleri ve kılavuz kaptanlar, gemi kaptanları ve diğer yetkililere uyarıda bulunacak.

F-16'LAR KARADENİZ SEMALARINDA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.

YİNE SALDIRI OLDU

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence kenti açıklarında batan bir gemi için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi. Batan gemideki mürettebattan 10 kişinin Ukrayna, 3'ünün de Azerbaycan vatandaşı olduğu aktarıldı.