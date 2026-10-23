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Zirvenin ardından kritik temas! Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve 7 ülkenin bakanıyla bir arada

İstanbul'daki R4+E3 Zirvesi sonrası diplomasi trafiği devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile zirveye katılan 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti.

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Zirvenin ardından kritik temas! Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve 7 ülkenin bakanıyla bir arada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile zirveye katılan 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Video Oynatma İkonu Erdoğan 7 ülkenin bakanını kabul etti!

Zirvenin ardından kritik temas! Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve 7 ülkenin bakanıyla bir arada-2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

Zirvenin ardından kritik temas! Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve 7 ülkenin bakanıyla bir arada-3

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