Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile zirveye katılan 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

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