Beyaz Saray duyurdu: Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes! 270'er esir takas edildi
Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ile Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes ilan edildi. Ayrıca bugün taraflar karşılıklı olarak 270'er savaş esirini takas ederek barış yolunda kritik bir adım attı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki şehrinde bir ateşkes sağladı.
29 EKİM'DE ATEŞKES
Ateşkesin 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtildi.
270'ER ESİR TAKAS EDİLDİ
Ukrayna ve Rusya, savaşan taraflar arasında karşılıklı olarak 270 savaş esirini takas ettiklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, serbest bırakılan Ukraynalılar arasında, 2022 yılında doğu Ukrayna'da bulunan bir hapishaneye düzenlenen saldırıda öldüğü varsayılan beş kişinin de yer aldığını belirtti.Zelenskiy sosyal medyada yaptığı açıklamada, "270 vatandaşımız evine döndü. Bu çok önemli bir başarı." ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı da takası doğrulayarak, "270 Rus askeri personeli geri dönmüştür." açıklamasında bulundu.
Zelenskiy, serbest bırakılan bazı Ukraynalıların resimlerini paylaştı. Fotoğraflardaki kişilerin birçoğunun başlarının kazınmış olduğu ve üzerlerine Ukrayna bayraklarının sarıldığı görüldü.
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