Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki şehrinde bir ateşkes sağladı. 29 EKİM'DE ATEŞKES Ateşkesin 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

540 esir takas edildi. Fotoğraf: AA 270'ER ESİR TAKAS EDİLDİ Ukrayna ve Rusya, savaşan taraflar arasında karşılıklı olarak 270 savaş esirini takas ettiklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, serbest bırakılan Ukraynalılar arasında, 2022 yılında doğu Ukrayna'da bulunan bir hapishaneye düzenlenen saldırıda öldüğü varsayılan beş kişinin de yer aldığını belirtti.Zelenskiy sosyal medyada yaptığı açıklamada, "270 vatandaşımız evine döndü. Bu çok önemli bir başarı." ifadelerini kullandı.