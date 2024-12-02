Abdülkerim’de korkunç şüphe

Galatasaray'da büyük şok. Sarı-Kırmızılılar'ın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Kaan'ın sakatlığının ardından Eyüpspor maçının 37. dakikasında bu kez Abdülkerim sakatlandı. Milli oyuncu önce kenar değişikliği işareti yaptı.

Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Kulüp doktoru Yener İnce yıldız oyuncunun aşil tendonunun kopma ihtimali olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak. Eğer korkulan olursa Abdülkerim'in sezonu bile kapatabileceği öne sürüldü.

Eyüp maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı maçtan koltuk değneğiyle ayrıldı. Yıldız oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.