SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Alanya'ya iki golle yenilerek yeniden düşüşe geçti!

Fırtına, Alanya önünde Draguş’la öne geçti. Ancak Hadergjonaj’ın penaltısı ve Augusto’nun golleriyle yıkıldı. Bordo- Mavililer hakem kararlarına isyan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Trabzonspor Alanya’ya iki golle yenilerek yeniden düşüşe geçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor yine düşüşe geçti. Son maçında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla geçen Bordo-Mavililer dün de Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Maçın 8. dakikasında Cham'ın pasında Draguş yerden yaptığı vuruşla Karadeniz ekibini 1-0 öne geçiren golü attı. 41'de Makouta, Cihan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

Kazanılan penaltıyı kullanan Hadergjonaj eşitliği sağladı: 1-1. 50'de Alanyaspor öne geçti. Bu dakikada Augusto'nun vuruşunda top Uğurcan'ın bacakları arasından geçerek ağlarla buluştu: 2-1. Fırtına 90+8'de Enes'le bir gol attı. Ancak hakem Burak Pakkan Banza'nın Aliti'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi. Böylece Trabzonspor maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

FIRTINA YİNE DİNDİ
Geçtiğimiz hafta farklı bir galibiyete imza atan Trabzonspor, Alanya'da galibiyeti koruyamadı. Bordo-Mavililer bu sezon 4. yenilgiyi alırken Alanya ligde 3. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

TRABZON'DA HAKEM İSYANI
Trabzonspor'da maç sonrası hakem Burak Pakkan'ın verdiği kararlara büyük tepki gösterildi. Maçın 41'inci dakikasında hakemin Cihan'ın Makouta'yı düşürdüğü kararına vararak penaltı kararı vermesi infiale neden oldu. Bordo- Mavililer pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü savunurken 90+8'de Enes'in attığı golün Banza'nın Aiti'ye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesine de tepki göstererek kararın yanlış olduğunu öne sürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
CANLI | Halep Kalesi’nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Muhalifler Halep Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdi
6 yıl erken emeklilik fırsatı: Kimler hak sahibi? Doğum borçlanması nasıl yapılacak?
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta deprem konutlarını teslim etti! CHP’ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi
SON DAKİKA