Trabzonspor Alanya’ya iki golle yenilerek yeniden düşüşe geçti!

Trabzonspor yine düşüşe geçti. Son maçında Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla geçen Bordo-Mavililer dün de Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Maçın 8. dakikasında Cham'ın pasında Draguş yerden yaptığı vuruşla Karadeniz ekibini 1-0 öne geçiren golü attı. 41'de Makouta, Cihan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

Kazanılan penaltıyı kullanan Hadergjonaj eşitliği sağladı: 1-1. 50'de Alanyaspor öne geçti. Bu dakikada Augusto'nun vuruşunda top Uğurcan'ın bacakları arasından geçerek ağlarla buluştu: 2-1. Fırtına 90+8'de Enes'le bir gol attı. Ancak hakem Burak Pakkan Banza'nın Aliti'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi. Böylece Trabzonspor maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.



FIRTINA YİNE DİNDİ

Geçtiğimiz hafta farklı bir galibiyete imza atan Trabzonspor, Alanya'da galibiyeti koruyamadı. Bordo-Mavililer bu sezon 4. yenilgiyi alırken Alanya ligde 3. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.



TRABZON'DA HAKEM İSYANI

Trabzonspor'da maç sonrası hakem Burak Pakkan'ın verdiği kararlara büyük tepki gösterildi. Maçın 41'inci dakikasında hakemin Cihan'ın Makouta'yı düşürdüğü kararına vararak penaltı kararı vermesi infiale neden oldu. Bordo- Mavililer pozisyonun penaltı olmadığı görüşünü savunurken 90+8'de Enes'in attığı golün Banza'nın Aiti'ye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesine de tepki göstererek kararın yanlış olduğunu öne sürdü.