Samet Aybaba Türk futbol tarihine geçen açıklamalar yaptı!

1- Elektronik imzamı kullandılar

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevine son verilen Samet Aybaba, basın toplantısında olay açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradığımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Hangi yönetici olduğunu bilmiyorum.



2- 3'e değil de 5 milyon Euro'ya aldık

Udokhai'yi bize Haziran ayında 3 milyon Euro civarında bir rakama teklif ettiler. Almadık... 2 ay sonra çok daha yüksek paraya aldık aynı oyuncuyu. 5 milyon Euro'ya... Transfer listemizi size atsam şok olursunuz, Gronbaek'i istedik, Saelemaekers vardı çizgi oyuncusu olarak onu istemiştik.



3- Yüzde 2.5 komisyon ücreti alacak

Friedel'in satışlardan yüzde 2.5 komisyon alacağını biliyorum. Olup bitenlerden herkesin haberi var. Gereğini yapsınlar diyoruz. Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel'in de sonradan haberi oldu bu olaylardan, tabii ki biliyorlar. Kurgunun tamamını Friedel yönetti, hoca ile taktik tahtasında çalışma yapıyorlardı.



4- Friedel imparator gibi davranıyordu

Başkana gittim, 'Friedel'a yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Friedel, Hasan Arat ve Kaan Şakul'dan aldığı güçle imparator gibi davranıyordu. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya? Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak.



5- Transfer edilen 5 oyuncuya karşı çıktık

Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Alınanların hepsine karşı çıktık. 'Beşiktaş genç oyuncu kiralamaz' dedik, ama en kalabalık bölgeye Ndour alındı. Joao Mario ağır bir oyuncu, ne kanat ne de merkez için uygun. Uduokhai'yi menajer önerdi, izledik ama listemize almadık.



BEŞİKTAŞ KÖTÜ GÜNLERE GİDİYOR

Beşiktaş inanılmaz kötü günlere doğru gidiyor. Olanları gördüğüm için bu takım 11. ay dağılır dedim. Ne oldu? Söyledim bunları. Siz medya olarak, hepiniz söylediniz.



ARAT: HAİNLİK YAPMASIN!

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, "Samet Aybaba yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir!" ifadelerini kullandı.



HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Samet Aybaba'ya böyle olmaz arkadaşlar. WhatsApp'tan geldi mesaj bana. Nevzat Demir'de 10 gün nöbet tut deseler tutarım ben. Bunlar kiminle muhattap olduğunun, kimi karşılarına aldıklarının farkında değiller.



FUTBOLU BİLMİYORSUNUZ!

Kaan Şakul "Verdiğiniz listede Rafa Silva var. 40-45 milyonluk oyuncu yazıyorsunuz" dedi. Ben de "Futbolu bilmediğiniz için konunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz" dedim ve en ufak bir faktörde bu şansın bize doğabileceğini anlattım. Rafa Silva şu an bizim oyuncumuz.

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