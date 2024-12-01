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Samet Aybaba Muçi ve Musrati ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

Samet Aybaba, “Muçi ve Musrati’nin alınmaması için raporum var. 24 milyon Euro bonservis ödediler. Biz şoke olduk” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Samet Aybaba Muçi ve Musrati ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

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Samet Aybaba, Muçi ve Musrati ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: "Devre arası biz parasal yokluk içerisindeyken Musrati ve Muçi'ye 24 milyon euro ödendi. Muçi için 'Büyük bonservis ödenmemeli' demişiz. Matic gibi oyuncuları istesek alınmıyorken birden böyle bir paranın ortaya çıkması bizi şok etti. Santos hocamız, 'Kötü oyuncu değil ama Musrati'ye nasıl o kadar para verdiniz?' diye sordu.

Joe Worrall ismi var, biz 'Beşiktaş'ta oynayamaz' diye rapor verdik. Oyuncuyu teklif eden menajer bize sormadan nasıl teklif yaparsınız diye aradı. Bana sorulmadan alınmış, başkanı aradım. 5 milyon Euro'luk resmi bir teklif vardı. Kulüpten birkaç saat sonra açıklama geldi, oyuncu ile alakalı siyasi bir durum var dedi başkan. Kiralık olarak transfer ettik."

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