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Neslihan Atagül'den güldüren sözler! "Kendime ayran yapmak zorunda kaldım"

Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül’ün, Mısır maceraları güldürdü. Güzel oyuncu, çölde ayran aşerince derdini bir türlü anlatamamış. Atagül, son çareyi kendine ayran yapmakta bulan başarılı oyuncu o anları anlattı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Neslihan Atagül’den güldüren sözler! Kendime ayran yapmak zorunda kaldım

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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir davette ortaya çıktı. Hamileliğiyle ilgili sorulara yanıt veren Atagül, "Her şey yolunda, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız iki ayımız kaldı" dedi. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili soruya ise, "Tahmin etmiştim aslında... Kadir de ben de çok tahmin ediyorduk, gönlümüze öyle doğmuştu. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı, zaten hissettiğimiz oldu" dedi.

"YALNIZ BIRAKMIYORLAR"

Kadir Doğulu'nun bu süreçteki desteğiyle ilgili konuşan oyuncu, "Hayatımı muazzam kolaylaştırıyor. Her zaman destek gösteriyordu ama benim hamileliği bu kadar rahat geçirmemin sebebi Kadir ve ailem... Bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Kadir'i yoracak bir aşerme durumum olmadı" diye belirtti.

"TARİF EDEMEDİM"

Çölde ayran aşermesiyle ilgili de konuşan Atagül, "Mısır seyahatindeydim. Çöldeydim, bütün gün o çölün güneşi ve rüzgarını tahmin ediyorsunuzdur. 'Ayran var mı?' dedim 'Ayran ne?' dediler. Tarif ettim yemek kültürü benziyor, bilirler dedim. Ama başka bir ismi varmış anlaşamadık. O yüzden kendime ayran yapmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

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