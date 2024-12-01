Giovanni van Bronckhorst resmen gitti!

Beşiktaş'ta sezon başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Maccabi karşısında alınan yenilgiden sonra Siyah-Beyazlı yönetim Hollandalı hoca ile ayrılık için görüşmelere başlamıştı. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ve yöneticiler dün yine hareketli saatler yaşadı.

Giovanni van Bronckhorst ile görüşen yöneticiler ayrılma şartlarını masaya yatırdı. Ardından iki taraf sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teşekkür eder başarılar dileriz. Futbol A Takımımız'ın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" dendi.