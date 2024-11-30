UEFA’ya aykırı uygulama

G.Saray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının pazartesi gününe ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF ise bu başvuruya olumsuz cevap vermişti. Kulüp doktoru Yener İnce sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

İnce, "UEFA düzenlemelerine göre, iki futbol maçı arasında en az 48 saat olması gerekmektedir. Özellikle kıtalar arası veya 3 saati aşan uçuş gerektiren hallerde UEFA medikal kurullarının tavsiyesi bu sürenin en az 72 saat olmasıdır. Genel teamüllere aykırı bir biçimde 72 saatten bile az zaman içinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız. En büyük temennimiz herhangi bir oyuncumuzun bu süreçte sakatlanmamasıdır. Ancak elbette ideal olan bizim temennilerimizden çok bu takvimi hazırlayan arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleridir" dedi. Sabah 6'da İstanbul'a gelen Galatasaray tek idmanla Eyüpspor karşısına çıkacak.