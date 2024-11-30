Hedef ilk deplasman zaferi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla yenerek mağlubiyet serisine son veren Bordo-Mavililer, Akdeniz takımı karşısında çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Karadeniz ekibi, Alanya karşısında deplasman galibiyeti almanın yanı sıra üst üste kazanmayı da arzuluyor. Alanyaspor'un Trabzonspor'u konuk edeceği mücadele Gain Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

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