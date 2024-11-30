F.Bahçe’den sürpriz kayıp

Euroleague'in 12. haftasında evinde Armani Milan'a 91-85 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Sarı-Lacivertliler, bu maçın ardından liderliği kaybetti. Bu sonuçla organizasyonda 6 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Kanarya 3. mağlubiyetini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan'da Nikola Mirotic'in 29, Zach LeDay'ın 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Wade Baldwin'in 19, Arturs Zagars'ın 16 ve Biberovic'in 15 sayısı kazanmaya yetmedi.

JASIKEVICIUS: YETERİNCE ÇALIŞMADIK

Milan maçı sonrası konuşan Fener'in hocası Jasikevicius "Maçı milli takım arası sırasında kaybettik. Muhtemelen yeterince iyi çalışmadık, muhtemelen takımı yeterince iyi hazırlayamadık. Bazen sezonun bir noktasında kendiniz hakkında çok iyi hissediyorsunuz, yanılıyorsunuz" dedi.