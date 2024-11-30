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F.Bahçe'den sürpriz kayıp

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 12. haftasında evinde Armani Milan’a 91-85 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
F.Bahçe’den sürpriz kayıp

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Euroleague'in 12. haftasında evinde Armani Milan'a 91-85 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Sarı-Lacivertliler, bu maçın ardından liderliği kaybetti. Bu sonuçla organizasyonda 6 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Kanarya 3. mağlubiyetini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan'da Nikola Mirotic'in 29, Zach LeDay'ın 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Wade Baldwin'in 19, Arturs Zagars'ın 16 ve Biberovic'in 15 sayısı kazanmaya yetmedi.

JASIKEVICIUS: YETERİNCE ÇALIŞMADIK
Milan maçı sonrası konuşan Fener'in hocası Jasikevicius "Maçı milli takım arası sırasında kaybettik. Muhtemelen yeterince iyi çalışmadık, muhtemelen takımı yeterince iyi hazırlayamadık. Bazen sezonun bir noktasında kendiniz hakkında çok iyi hissediyorsunuz, yanılıyorsunuz" dedi.

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