PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

F.Bahçe’den kritik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da eridi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
F.Bahçe’den kritik galibiyet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da eridi.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Türkiye, 40.100 puanla 10. sırada bulunuyor. 11. Avusturya'nın 33.675, 9. Çekya'nın ise 41.850 puanı var. Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Muhalifler Halep merkezine girdi | Türkiye’den flaş açıklama: Öncelikli mesele
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Son tarih 31 Aralık: Şimdi başvuran kazançlı çıkacak I Kimler yararlanabilir?
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT, Gazze’nin Feryadını Dünyaya Duyuruyor
Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM’lere koştu I 1.5 kilometre kuyruk oldu
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vuran yarışmacı! 300 bin TL’lik Osmanlı sorusunda bakın ne yaptı
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı
Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi
Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay
Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi
Narin Güran cinayetinde aile meclisi tehdit etmişti! Çoban Ahmet Akgün ilk kez konuştu! Amca yaşananları anlattı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: Beşiktaş’ı kimse kullanamayacak
SON DAKİKA