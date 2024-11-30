F.Bahçe’den kritik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir; bu haftaki maçlarını tamamladı. Temsilcilerimiz 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken ülke puanına büyük katkıda bulundu ve Çekya'yla aramızdaki puan farkı da eridi.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kritik bir galibiyet elde etti. Türkiye, 40.100 puanla 10. sırada bulunuyor. 11. Avusturya'nın 33.675, 9. Çekya'nın ise 41.850 puanı var. Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor.