Taban aylığa enflasyon zammı

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Zam oranında enflasyon oranları belirleyici olurken; önümüzdeki hafta Kasım ayı verisinin açıklanmasıyla artış büyük ölçüde şekillenecek. Zam oranını gösterecek 6 veriden 5'i belli olmuş olacak.

Kesin veri de 3 Ocak tarihinde ortaya çıkacak. 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. Bu artış kök aylıklara yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesinin de artırılması gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere 12 bin 500 lira yatırılırken, Ocak'ta taban aylık aynı kalırsa bazı emeklilerin eline geçecek parada değişiklik olmayacak. Bunu aşmak için taban aylıkta artış yapılması gündemde. Öne çıkan formül ise kök aylığa eklenen zam oranının taban aylığa da yansıtılması yönünde.

TAHMİNLERE GÖRE NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın tahminine göre, 2024 yılı enflasyonu yüzde 44 olarak gerçekleşecek. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.45 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşir ve bu artış taban aylığa da yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 14 bin 431 lira olacak.

REFAH PAYI DA GELİRSE

Ekonomistlerle gerçekleştirilen beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Anketlerde 2024 yılı enflasyonu yüzde 43.5 ile 45.20 aralığında tahmin ediliyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04- 16.41 aralığında bekleniyor. Bu oranların taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi 14 bin 380-14 bin 551 lira aralığına yükselebilecek. Emeklilerin Ocak zammının refah payı ile yükseltilmesi de gündemde. Eğer refah payı uygulanır ve örneğin zam oranı bununla yüzde 20'ye yükseltilirse, söz konusu artış formülüne göre taban aylık da 15 bin liraya yükselecek.

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